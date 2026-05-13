Tragická rybačka pri nórskom pobreží má smutnú dohru aj na Slovensku. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v stredu potvrdilo, že medzi tromi obeťami nedeľňajšieho prevrátenia člna je aj jeden občan Slovenskej republiky.
Osudná plavba v regióne Nordmore
K nešťastiu došlo pri západnom pobreží Nórska. Posádka rybárskeho člna sa v nedeľu nevrátila do prístavu podľa plánu, čo spustilo rozsiahlu pátraciu operáciu. Prevrátenú loď lokalizoval záchranný vrtuľník v noci na pondelok o 03:44 h ráno. Podľa záchranárov z mesta Sola boli muži vo veku 50 až 60 rokov vo vode pravdepodobne niekoľko hodín predtým, než k nim dorazila pomoc.
Potvrdenie slovenskej a českej diplomacie
Veľvyslanectvo SR v Štokholme, ktoré má diplomatickú pôsobnosť aj pre Nórsko, bolo o tragédii oficiálne informované miestnou políciou. „MZVEZ SR je prostredníctvom nášho veľvyslanectva v kontakte s príslušnými inštitúciami a rovnako s príbuznými zosnulého,“ uviedol rezort. Medzi obeťami sú podľa hovorcu českého ministerstva zahraničných vecí Adama Čörgőa aj dvaja českí turisti.
- Lokalita tragédie: Západné pobrežie Nórska, región Nordmore.
- Čas nálezu člna: Pondelok 12. mája 2026 o 03:44 h.
- Obete: 1 občan SR, 2 občania ČR (všetci cudzinci).
- Vek obetí: Od 50 do 60 rokov.
Ochrana súkromia pozostalých
Slovenská diplomacia zdôraznila, že z dôvodu ochrany osobných údajov a chýbajúceho súhlasu rodiny nebude k prípadu poskytovať žiadne ďalšie podrobnosti. Telá obetí boli z miesta nešťastia transportované vrtuľníkom a v súčasnosti prebiehajú úkony spojené s ich repatriáciou do vlasti.
Nórske pobrežné vody sú známe svojimi zradnými prúdmi a náhlymi zmenami počasia, ktoré môžu byť pre menšie rybárske člny osudné. Táto tragédia v máji 2026 opäť pripomína dôležitosť prísneho dodržiavania bezpečnostných pravidiel pri rekreačnom rybolove na otvorenom mori.