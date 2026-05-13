Chata Zázvor reaguje na pokutu, ktorú Finančná správa (FS) udelila predajcovi langošov v Kvetoslavove. V snahe vyhnúť sa absurdnému nariadeniu prepísala celé svoje menu tak, aby každý znak obsahoval diakritiku.
Chata Zázvor: Sme lingvistické laboratórium
Chata Zázvor v Nízkych Tatrách zverejnila na sociálnej sieti príspevok, v ktorom reaguje na kauzu langoše. „Na Čháťé Žážvôŕ berieme zákony smrteľne vážne. Keď sme sa dopočuli o tom sčítanom pánovi kontrolórovi, ktorý za „chýbajúce dĺžne“ nadelil pokutu, hneď nám docvaklo: My nie sme gastro prevádzka, my sme lingvistické laboratórium,“ uviedli majitelia.
V snahe vyhnúť sa pokute za nesprávne uvádzanie položiek na pokladničnom bločku sa prevádzka rozhodla „pre totálnu ofenzívu mäkčeňov a dĺžňov“. „Od dnešného dňa u nás nenájdete jediný „holý“ znak. Sme vizionári a ideme príkladom,“ uviedla Chata Zázvor.
V menu sa tak ocitli aj tieto položky:
- Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú
- Pôctívý ďômácý gúľáš
- Šúľáncé š mákôm
Chata v príspevku upozornila aj na nový názov samotnej prevádzky. Po novom sa bude volať „ČHÁŤÁ ŽÁŽVÔŔ – ÍŇŤÉĽÉKŤÚÁĽŇÝ PŔÍŠŤÁV ŠŤŔÁŤÉGÍČKÉHÔ ÔŠVÍÉŽÉŇÍÁ“.
Kauza langoše a pokuta 1500 eur
Finančná správa v utorok (12. 5.) vydala dôležité upozornenie pre všetkých podnikateľov. Pokladničné doklady, ktoré nespĺňajú prísne pravidlá pre zobrazenie slovenskej diakritiky, môžu viesť k vysokým pokutám. Kontrola nastavení tlačiarní a registračných pokladníc je v týchto dňoch nevyhnutnosťou.
Podľa aktuálneho usmernenia musia bločky obsahovať správne zobrazenie všetkých znakov slovenskej abecedy vrátane interpunkčných znamienok. Hovorca FS Daniel Kováč upozorňuje, že problém nastáva najmä pri nekompatibilných tlačiarňach, ktoré neobsahujú potrebnú znakovú sadu. „Ak podnikateľ vystavuje doklady bez diakritiky alebo s nesprávne vytlačenými znakmi, odporúčame preveriť nastavenie pokladnice,“ uviedol Kováč.
Chyba v tlači sa nepovažuje za estetický nedostatok, ale za nesplnenie zákonných náležitostí dokladu. FS v tejto súvislosti zverejnila sadzobník pokút, ktoré môžu podnikateľov vyjsť draho:
|Typ porušenia
|Minimálna pokuta
|Maximálna pokuta
|Nesprávna tlač znakov/diakritiky
|150 €
|6 500 €
|Zariadenie vôbec nepodporuje slovenskú abecedu
|1 500 €
|6 500 €
Finančná správa k tomuto kroku pristúpila aj na základe medializovaného prípadu predaja langošov v obci Kvetoslavov. Tamojšia kontrola odhalila, že údaje na bločku sa nezhodovali s údajmi odosielanými do systému eKasa a tlač nespĺňala normy. Podnikateľom sa preto odporúča kontaktovať servisných technikov a skontrolovať kompatibilitu najmä pri Virtuálnej registračnej pokladnici (VRP).