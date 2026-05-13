Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal varovanie pred prízemným mrazom, ktorý v noci zo stredy na štvrtok zasiahne rozsiahle časti Slovenska. Studený front ohrozuje najmä poľnohospodárov a záhradkárov, keďže teploty tesne nad povrchom klesnú pod bod mrazu.
Výstrahy prvého stupňa pre väčšinu územia
Meteorológovia predpovedajú, že v noci a v skorých ranných hodinách 14. mája 2026 klesne teplota vo výške päť centimetrov nad povrchom na -1 až -3 stupne Celzia. Výstraha prvého stupňa platí od polnoci do 7:00 h ráno. Podľa SHMÚ táto teplota predstavuje reálne riziko pre vegetáciu nižšieho vzrastu, ktorá je v tomto období v plnom rozkvete.
Zasiahnuté regióny
Mrazivé ráno čaká obyvateľov stredného a východného Slovenska. Výstrahy sú vydané pre nasledujúce oblasti:
- Celý východ SR: Prešovský a Košický kraj.
- Stredné Slovensko: Banskobystrický kraj a takmer celý Žilinský kraj (okrem okresu Bytča).
- Západný okraj: Okresy Prievidza a Levice.
Prízemný mráz počas noci zasiahne stred a východ Slovenska; Foto: shmu.sk
Ochrana citlivých plodín
Záhradkárom sa odporúča chrániť priesady, jahody a inú nízku vegetáciu, ktorá by mohla pri týchto teplotách utrpieť poškodenie. Prízemný mráz v polovici mája nie je na našom území výnimočný a často sa spája s obdobím tzv. „troch zamrznutých“ (Pankrác, Servác, Bonifác), ktorých meniny pripadajú práve na tieto dni.