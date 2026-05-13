Národná diaľničná spoločnosť (NDS) dnes dopoludnia o 11:30 h sprejazdnila ľavú tunelovú rúru tunela Višňové v smere na Bratislavu. Diaľničiarom sa podarilo ukončiť jarnú údržbu a servis s niekoľkodňovým predstihom, čím odľahčili dopravu v kľúčovom uzle na severe Slovenska.
Rýchlejšie tempo vďaka koordinácii
Pôvodný plán údržby počítal s uzáverou až do 17. mája. Podľa generálneho riaditeľa NDS Filipa Macháčka však vysoké pracovné nasadenie 150 pracovníkov z 11 stredísk umožnilo otvoriť tunel skôr. „Všetky činnosti prebiehali plynulo, bez technických alebo logistických problémov,“ zhodnotil Macháček. Pravá tunelovú rúra v smere na Košice bude pre motoristov prístupná už vo štvrtok 14. mája 2026 dopoludnia.
Záručný servis a technické skúšky
Išlo o historicky prvú jarnú údržbu tunela Višňové od jeho otvorenia. Technológia stavby prešla komplexným servisom, ktorý zahŕňal:
- Čistenie: Umývanie ostenia, vozovky a technologických zariadení.
- Kontroly a prehliadky: Profylaktické prehliadky všetkých bezpečnostných systémov.
- Funkčné skúšky: Testovanie osvetlenia, odvetrávania a požiarnej signalizácie.
- Záručný servis: Vykonanie opráv v rámci záručnej lehoty zhotoviteľov.
Súhra s obmedzeniami pod Strečnom
NDS naplánovala uzáveru tunela strategicky tak, aby korešpondovala so sanačnými prácami na zosuvnom svahu na ceste I/18 pod Strečnom. Počas trvania uzávery tunela boli na obchádzkovej trase v Strečnianskej úžine pozastavené všetky stavebné činnosti, aby sa zabezpečila maximálna možná priepustnosť dopravy pre osobné aj nákladné autá.
Skoršie otvorenie tunela Višňové v máji 2026 je pozitívnou správou pre tisíce vodičov, ktorí denne využívajú tento kľúčový úsek diaľnice D1. Moderná správa tunela a efektívna logistika servisu sa ukázali ako rozhodujúce faktory pre minimalizáciu dopravných obmedzení.