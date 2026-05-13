Slovenská republika stojí pred historickou šancou získať späť energetickú suverenitu. Opozičná strana SaS v stredu vyzvala vládu, aby sa začala pripravovať na uplatnenie predkupného práva na 17 % akcií Slovenských elektrární (SE). Ak by štát uspel, jeho podiel by stúpol na majoritných 51 %.
Kľúčový moment v Mochovciach sa blíži
Podľa poslanca Karola Galeka je spustenie procesu naviazané na dokončenie jadrovej elektrárne Mochovce. Štát si môže uplatniť predkupné právo do šiestich mesiacov od vydania konečného povolenia pre obidva nové bloky. Keďže Úrad jadrového dozoru (ÚJD) už v apríli zverejnil návrh rozhodnutia pre štvrtý blok, čas na prípravu sa kráti. „Ten termín sa nezadržateľne blíži. Vláda sa musí pripraviť už dnes,“ apeloval Galek.
Transparentnosť ako priorita
SaS zdôrazňuje, že nákup strategického podielu od českej skupiny EPH nesmie prebehnúť v zákulisí. Strana plánuje na septembrovú schôdzu parlamentu predložiť špeciálny zákon, ktorý by celý proces zastrešil. Cieľom je zabezpečiť:
- Nezávislé ocenenie: Znalecké posudky musia vypracovať overené a zodpovedné osoby.
- Parlamentnú kontrolu: Dozor nad transakciou by mal mať parlamentný výbor pre hospodárske záležitosti.
- Verejnú diskusiu: Keďže ide o celospoločenský význam, detaily financovania by mali byť známe vopred.
Cesta k energetickej sebestačnosti
V súčasnosti Slovensko vlastní 34 % akcií SE. Získanie väčšinového podielu (51 %) by štátu umožnilo priamo rozhodovať o strategických investíciách a bezpečnosti dodávok energie. Karol Galek verí, že v tejto otázke nájdu zhodu naprieč politickým spektrom, aby sa zabránilo „rozhadzovaniu verejných financií“ a zabezpečil sa efektívny prechod podnikov pod štátnu kontrolu v máji 2026.
Možnosť uplatnenia predkupného práva na 17 % akcií Slovenských elektrární predstavuje pre Slovensko strategický míľnik. Úspech tejto operácie však bude závisieť od schopnosti vlády pripraviť transparentný finančný a legislatívny rámec v dostatočnom predstihu.