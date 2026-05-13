Vládna koalícia čelí ďalšiemu vnútornému napätiu. Slovenská národná strana (SNS) ostro skritizovala balík prorastových opatrení z dielne Ministerstva hospodárstva SR. Hlavným jablkom sváru je navrhované rušenie rekreačných a športových poukazov, ktoré národniari považujú za neodborný a nesystémový krok.
SNS: Rušenie poukazov je nepochopenie problematiky
Podľa vyhlásenia riaditeľky kancelárie predsedu SNS Zuzany Škopcovej, návrh na obmedzovanie rekreačných a športových poukazov svedčí o tom, že autori materiálu nerozumejú potrebám slovenského turizmu a športu. K vlne kritiky sa pred stredajším rokovaním vlády pridal aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, ktorý striktne odmieta akékoľvek okliešťovanie týchto benefitov pre zamestnancov.
Výzva na znižovanie daní a reformy
SNS označila predložený materiál za „premárnenú príležitosť“. Podľa strany slovenské hospodárstvo v máji 2026 akútne potrebuje systémovú reformu, nie chaotické čiastkové úpravy. Národniari presadzujú vlastnú víziu rastu postavenú na troch pilieroch:
- Znižovanie daňového zaťaženia: Uvoľnenie prostriedkov pre firmy aj občanov.
- Motivácia podnikateľov: Podpora investícií a rozvoja súkromného sektora.
- Sociálne istoty: Posilnenie kúpyschopnosti obyvateľstva, ktoré sa prejaví vo vyššej domácej spotrebe.
Rozhodne štvrtková koaličná rada
Rezort hospodárstva sa k výhradám SNS nateraz odmieta vyjadriť s tým, že nebude komentovať čiastkové procesy až do finálneho politického rozhodnutia. Rozhodujúce slovo bude mať Koaličná rada, ktorá má o balíku rokovať vo štvrtok 14. mája 2026. Premiér Robert Fico avizoval, že prvé konkrétne rozhodnutia by mohli padnúť na následnom zasadnutí kabinetu.
Stret záujmov medzi Ministerstvom hospodárstva a Ministerstvom cestovného ruchu a športu ukazuje, že cesta k dohode o hospodárskom raste bude vyžadovať náročné politické kompromisy. Výsledok štvrtkových rokovaní určí smerovanie slovenskej ekonomiky na najbližšie obdobie.