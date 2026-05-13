Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) vydala naliehavé varovanie pre obyvateľov a návštevníkov krajského mesta. Monitoring Zásahového tímu pre medveďa hnedého potvrdil, že v obľúbenej lokalite Urpín sa aktuálne pohybuje minimálne šesť jedincov tejto šelmy.
Pozor na aktivitu vo večerných a ranných hodinách
Vzhľadom na to, že Urpín je kľúčovou rekreačno-športovou zónou mesta, úrady vyzývajú na maximálnu obozretnosť. Odborníci zo Zásahového tímu STRED dôrazne odporúčajú vyhýbať sa pohybu v tejto oblasti v čase od 20:00 do 8:00 hod. Práve v tomto intervale je aktivita zveri najvyššia a riziko nečakaného stretu s medveďom narastá.
Manuál prežitia: Čo robiť pri strete s medveďom?
Ak sa ocitnete v blízkosti medveďa, kľúčom k bezpečnosti je vaša reakcia. Mesto Banská Bystrica v tejto súvislosti na sociálnej sieti vydala odporúčanie, ktorého by sa turisti mali pridŕžať:
- Žiadne prudké pohyby: Nebežte, medveď je v behu oveľa rýchlejší ako človek.
- Pomalý ústup: Vzďaľujte sa pomaly, smerom dozadu, pričom zviera neustále sledujte, ale nepozerajte sa mu priamo do očí (môže to vnímať ako výzvu).
- Neotáčajte sa chrbtom: Pre medveďa by ste sa mohli stať korisťou na úteku.
- Rešpektujte priestor: Ak zviera ustupuje, nedráždite ho a nechajte mu únikovú cestu.
Dôležité kontakty v prípade nebezpečenstva
V prípade, že spozorujete medveďa v blízkosti obydlí alebo sa cítite priamo ohrození, okamžite kontaktujte kompetentné zložky. Pre prípady núdze je k dispozícii tiesňová linka 112. Ak potrebujete nahlásiť výskyt šelmy, ktorý bezprostredne neohrozuje život, kontaktujte priamo Zásahový tím STRED na čísle +421 903 201 879.
Aprílový útok na bežca
Lokalitu Urpín v Banskej Bystrici bližšie monitorujú po tom, ako tam v apríli došlo k útoku medveďa na bežca. Ako na sociálnej sieti informovala banskobystrická krajská polícia, bežec pri útoku utrpel poranenia v oblasti hrudníka. Z miesta utiekol na železničnú stanicu, odkiaľ si privolal pomoc.
Muža po útoku previezli na ošetrenie do nemocnice.