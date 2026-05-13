Maďarsko zažíva éru novej politickej kultúry. Nový predseda vlády Péter Magyar v stredu prekvapil verejnosť vyhlásením, že odmieta luxusné vládne limuzíny aj štátnu rezidenciu. Jeho prístup ostro kontrastuje s bezpečnostnými opatreniami, ktoré v posledných rokoch sprevádzali jeho predchodcu Viktora Orbána.

Symbol kontinuity: Modrá Škoda namiesto BMW

Premiér Péter Magyar na sociálnej sieti Facebook oznámil, že ako svoje služobné vozidlo bude naďalej používať modrú Škodu Superb. Ide o to isté auto, ktoré ho sprevádzalo počas intenzívnej volebnej kampane pri cestách po maďarskom vidieku. Týmto krokom chce demonštrovať blízkosť k občanom a šetrenie verejných zdrojov.

Odmietnutie vládnej rezidencie

Okrem skromnejšieho vozového parku Magyar potvrdil, že neplánuje využívať vládnu vilu určenú pre premiérov. „Zostanem bývať v dome v Budíne, kde sú moje deti doma,“ napísal nový predseda vlády. Chce tak zachovať stabilitu pre svoju rodinu a vyhnúť sa izolácii vo vládnych objektoch.

Kontrast s érou Viktora Orbána

Podľa servera 24.hu bol vozový park dlhoročného premiéra Viktora Orbána podstatne komplexnejší a orientovaný na maximálnu bezpečnosť. Orbán v posledných rokoch využíval najmä:

  • BMW 760i Protection xDrive: Dve nepriestrelné limuzíny prevádzkované protiteroristickou jednotkou TEK.
  • VW Minivan: Najčastejšie používané vozidlo pre bežné presuny.
  • Mercedes-Benz triedy V: Najnovší prírastok v štátnej flotile, spozorovaný v marci 2026 pred jeho domom vo Felcsúte.

Orbán využívanie pancierovaných limuzín počas kampane odôvodňoval údajnou bezpečnostnou hrozbou z Ukrajiny. Zaujímavosťou je, že ani on nevyužíval vládnu rezidenciu a počas svojich 16 rokov pri moci zostal bývať v súkromnom dome na ulici Cinege v Budíne.

Parametre Péter Magyar (od mája 2026) Viktor Orbán (do apríla 2026)
Hlavné vozidlo Škoda Superb (modrá) BMW 760i Protection / VW Minivan
Bezpečnostný stupeň Štandardné civilné vozidlo Nepriestrelné (limuzíny TEK)
Bývanie Súkromný dom v Budíne Súkromný dom (ulica Cinege)

Zmena na poste maďarského premiéra v máji 2026 priniesla nielen politické striedanie stráží, ale aj výraznú zmenu v symbolike moci. Kým Orbán stavil na ochranu elitných jednotiek, Magyar sa snaží udržať si imidž politika „z ľudu“, ktorý nepotrebuje pancierované bariéry.