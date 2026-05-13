Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v stredu kriticky zhodnotil aktuálny stav rusko-amerických vzťahov. Napriek opakovaným vyhláseniam amerického prezidenta Donalda Trumpa o obrovskom potenciáli vzájomnej spolupráce Moskva nevidí žiadne reálne výsledky. O najnovších diplomatických postojoch Kremľa informuje agentúra Reuters.
Pekné slová, ale v skutočnosti sa nič nedeje
Od opätovného nástupu do funkcie americký líder skutočne obnovil komunikáciu s Ruskom a opakovane zdôrazňoval, že kooperácia by bola pre obe svetové mocnosti mimoriadne prospešná. Z pohľadu ruskej diplomacie je však realita na medzinárodnej scéne odlišná:
- hoci z USA zaznievajú „pekné slová“ o spolupráci v oblasti technológií, energetiky a ďalších projektov, doteraz neviedli k žiadnym konkrétnym dohodám,
- Donald Trump sa verejne zaviazal ukončiť prebiehajúcu vojnu na Ukrajine, čo sa mu zatiaľ nepodarilo splniť.
„V skutočnosti sa nič nedeje,“ lakonicky zhodnotil situáciu Sergej Lavrov v rozhovore pre televíziu RT India.
Nové sankcie a kopírovanie Bidenovho vzoru
Moskva podľa šéfa svojej diplomacie oceňuje, že Trump inicioval otvorenie dialógu. Jedným dychom však Lavrov dodáva, že jeho obsah a sprievodné kroky Washingtonu prebiehajú v rovnakom duchu ako počas éry predchádzajúcej administratívy.
„Okrem tohto pravidelného dialógu – čo je v medziľudských a medzinárodných vzťahoch bežné – všetko ostatné kopíruje vzor, ktorý zaviedol prezident Biden,“ zdôraznil šéf ruskej diplomacie.
Z pohľadu Kremľa sa tak vzťahy nikam neposúvajú, v niektorých ohľadoch sa dokonca zhoršujú. Tvrdé sankcie uvalené počas vlády bývalého prezidenta Joea Bidena nielenže zostali v plnej platnosti, ale nová Trumpova administratíva prijala ešte aj svoje vlastné opatrenia. Ich cieľom je podľa Lavrova ďalšie cielené zasiahnutie ruskej ekonomiky, čo len potvrdzuje priepasť medzi deklarovaným potenciálom vzťahov a skutočnou politickou realitou.