Obdobie maturít, prijímacích skúšok a koncoročného uzatvárania známok patrí medzi psychicky najnáročnejšie fázy v živote mladých ľudí. Dlhodobý stres dokáže výrazne ovplyvniť nielen fungovanie mozgu a pamäť, ale aj celkovú psychickú pohodu študentov. Na zdravotné riziká a kľúčovú úlohu rodičov v tomto napätom období upozorňuje neurologička z nemocnice v Handlovej, Jarmila Hmiráková.
Kortizol, adrenalín a varovné signály tela
Lekárka upozorňuje, že pri strese sa v tele nadmerne zvyšuje hladina stresových hormónov, najmä kortizolu a adrenalínu. Kým krátkodobé vypätie môže študenta motivovať a zvýšiť jeho výkonnosť, dlhodobý stres má presne opačný efekt. Podľa výskumov priamo zhoršuje schopnosť učenia, koncentráciu i pracovnú pamäť, čo sa u mladých odráža aj na ich fyzickom zdraví.
„Počas obdobia maturít a skúšok evidujeme u mladých pacientov častejšie bolesti hlavy, migrény, poruchy spánku, závraty či pocity na odpadnutie. Niektorí sa sťažujú aj na tras, búšenie srdca alebo problémy so sústredením. Mozog pod vplyvom dlhodobého stresu funguje inak a môže mať problém efektívne spracovávať informácie,“ vysvetlila neurologička Jarmila Hmiráková.
Chyba nočného učenia a dôležitosť rodičov
Mnohí študenti sa snažia obrovský tlak zvládnuť nočným „bifľovaním“ a drastickým obmedzením spánku. Odborníci to však považujú za obrovskú chybu, keďže práve počas spánku dochádza k upevňovaniu naučených informácií. Nedostatok oddychu spúšťa začarovaný kruh únavy, stresu a vo výsledku aj horšieho výkonu.
Kritickú rolu v tomto období zohrávajú práve rodičia. Ich prehnaný tlak na výkon môže stres u detí ešte viac vystupňovať, zatiaľ čo správny prístup dokáže študenta výrazne upokojiť. Lekárka rodičom radí dodržiavať niekoľko zásad:
- byť deťom oporou a nevytvárať ďalší zbytočný zdroj napätia,
- pomôcť im vytvoriť pokojné prostredie na učenie a rešpektovať ich potrebu oddychu,
- dieťa povzbudzovať a pripomenúť mu, že jedna známka či skúška nerozhoduje o celej jeho budúcnosti.
Rodičia by mali bezodkladne spozornieť a vyhľadať odbornú pomoc, ak sa u ich detí objavia záchvaty paniky, výrazné výpadky pamäti či kolapsové stavy. Základom úspešného zvládnutia skúškového obdobia však zostáva jednoduchá prevencia: pravidelný pitný režim, obmedzenie energetických nápojov a kofeínu, dostatok pohybu a krátke prestávky na to, aby telo aj hlava mohli na chvíľu „vypnúť“.