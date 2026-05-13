Bývalý predseda parlamentu a líder mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kollár sa verejne ospravedlnil policajtovi Jánovi Čurillovi za svoje výroky o „čurillovskej mafii“. Urobil tak v nočnom statuse na sociálnej sieti po tom, čo mu zverejnenie ospravedlnenia a zaplatenie vysokej finančnej kompenzácie definitívne nariadil súd.
Nariadené ospravedlnenie a priznanie nepravdy
Predmetom súdneho sporu boli Kollárove verejné vyjadrenia zo 17. septembra 2021, ktoré odzneli na tlačovej konferencii priamo na pôde Národnej rady SR. Týmito výrokmi mal vtedajší šéf parlamentu neprípustným spôsobom zasiahnuť do osobnostných práv vyšetrovateľa.
- Boris Kollár vo svojom aktuálnom vyhlásení výslovne priznal, že jeho vtedajšie tvrdenia sa nezakladali na pravde,
- zdôraznil pritom, že rešpektuje platné zákony a rozhodnutia akéhokoľvek súdu.
„Lebo ak by sme toto začali spochybňovať, nebudeme mať na Slovensku demokraciu, ale len chaos či anarchiu,“ odkázal Kollár na margo povinného uverejnenia svojho ospravedlňujúceho stanoviska.
Definitívny rozsudok a odškodné 50-tisíc eur
Spor s konečnou platnosťou uzavrel Krajský súd v Bratislave, ktorý nevyhovel odvolaniu žalovaného Kollára a v plnom rozsahu potvrdil rozsudok Mestského súdu Bratislava IV spred roka. Súd tak vyhovel Čurillovej žalobe a uznal, že výrok o „čurillovskej mafii“ bol nepodloženou dehonestáciou a zásahom do dobrej povesti samotného Čurillu i jeho kolegov z bývalej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).
Podľa právoplatného rozhodnutia súdu musel politik okrem zverejnenia ospravedlnenia znášať aj ďalšie následky:
- zaplatiť vysokú náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 50 000 eur,
- uhradiť plnú náhradu trov celého súdneho konania.
Tento prípad je jasným príkladom toho, ako môžu mať nepodložené politické vyhlásenia a útoky na predstaviteľov bezpečnostných zložiek vážnu občianskoprávnu i finančnú dohru. Zverejnenie nočného statusu tak predstavuje definitívnu bodku za dlhotrvajúcim sporom medzi bývalým druhým najvyšším ústavným činiteľom a známym vyšetrovateľom.