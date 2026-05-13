Vláda v Pekingu v stredu opätovne a mimoriadne ostro odsúdila predaj amerických zbraní na Taiwan. Diplomatické napätie tak eskaluje len krátko pred očakávanou návštevou amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne, kde má za zatvorenými dverami rokovať s tamojším lídrom Si Ťin-pchingom. Hlavným bodom sporu sú nielen historicky najvyššie dodávky zbraní z USA, ale aj najnovšie rozpočtové škrty priamo v taiwanskom parlamente. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.
Peking varuje Washington a trvá na jednej Číne
Hovorkyňa čínskeho ministerstva pre záležitosti Taiwanu Čang Chan pred novinármi opätovne zdôraznila, že otázka demokraticky spravovaného ostrova je výlučne vnútornou záležitosťou čínskeho ľudu. Na adresu Washingtonu vyslala jasný odkaz:
„Rázne odmietame, aby Spojené štáty nadväzovali vojenské vzťahy s čínskym regiónom Taiwan, a rázne odmietame, aby Spojené štáty predávali zbrane čínskemu regiónu Taiwan. Toto stanovisko je konzistentné a jednoznačné.“
Otázka predaja zbraní vláde v Tchaj-peji bude podľa agentúry Reuters jednou z kľúčových tém bilaterálnych rokovaní. Vzťahy medzi USA, Čínou a Taiwanom sa pritom opierajú o zložité historické dohody a nedávne kroky Trumpovej administratívy:
- v roku 1979 Kongres USA po oficiálnom uznaní Čínskej ľudovej republiky zákonom upravil dodávky zbraní na Taiwan,
- v decembri minulého roka Trumpova vláda oznámila obrovskú dodávku zbraní v hodnote 11 miliárd dolárov, čo je najväčší objem v histórii,
- Čína žiada Spojené štáty, aby striktne dodržiavali oficiálnu politiku jednej Číny.
Zredukovaný rozpočet Taiwanu ako zbraň pre Peking?
Donald Trump prichádza do Pekingu v mimoriadne citlivom momente. Taiwanský parlament totiž len nedávno a v oklieštenej podobe odsúhlasil zákon o dodatočných obranných výdavkoch. Tento krok vyvolal na medzinárodnej scéne zmiešané reakcie:
- taiwanská vláda pôvodne navrhovala na nákup amerických zbraní rozpočet vo výške takmer 40 miliárd dolárov,
- opozíciou kontrolovaný parlament však presadil výrazné škrty a odsúhlasil len 25 miliárd dolárov,
- vysokopostavený americký predstaviteľ v nedeľu priznal, že Washington je z tohto kroku sklamaný a sumu nepovažuje za dostatočnú.
Oklieštený obranný rozpočet Taiwanu tak môže Pekingu paradoxne poslúžiť ako silná vyjednávacia karta. Nemenovaný taiwanský bezpečnostný predstaviteľ sa obáva, že Si Ťin-pching bude v rokovaniach s Trumpom argumentovať práve postojom taiwanského zákonodarného zboru. Čína sa zrejme pokúsi presvedčiť šéfa Bieleho domu, že samotní obyvatelia ostrova ďalšie zbrojenie odmietajú, a bude žiadať o definitívne zastavenie alebo výrazné obmedzenie americkej vojenskej podpory.