Americký prezident Donald Trump opäť rozprúdil medzinárodnú debatu svojou aktivitou na sociálnych sieťach. V utorok zverejnil na svojej platforme Truth Social provokatívny obrázok mapy, na ktorej je Venezuela znázornená ako integrálna súčasť Spojených štátov amerických s výrazným nápisom „51. štát“. O najnovšej diplomatickej roztržke informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Reakcia na slová dočasnej prezidentky
Tento kontroverzný príspevok zverejnil šéf Bieleho domu len deň po tom, ako sa k téme rázne vyjadrila dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová. Tá vo svojom vyhlásení kategoricky odmietla akékoľvek úvahy o strate suverenity.
Dočasná prezidentka zdôraznila, že jej krajina „nikdy“ neuvažovala o tom, že by sa stala 51. štátom USA.
Rodríguezová tak priamo reagovala na Trumpove predchádzajúce vyjadrenia. Americký líder totiž už v pondelok v rozhovore pre televíznu stanicu Fox News uviedol, že aktívne premýšľa nad tým, že by sa táto na ropu bohatá juhoamerická krajina mohla stať novým štátom Spojených štátov.
Otepľovanie vzťahov a ropné záujmy
Napriek aktuálnej ostrej mediálnej prestrelke sa vzťahy medzi oboma krajinami za úradovania Delcy Rodríguezovej v posledných mesiacoch objektívne zlepšili. Kľúčovú úlohu v tomto procese zohrávajú ekonomika a nerastné suroviny:
- pod tlakom americkej vlády Venezuela pristúpila k uvoľneniu prísnych pravidiel,
- krajina po rokoch opäť otvorila svoj strategický ropný sektor súkromným spoločnostiam,
- oficiálne schválila a privítala priame zahraničné investície do ťažby.
Zverejnená mapa s nápisom „51. štát“ tak môže byť len ďalším taktickým ťahom Donalda Trumpa v rámci širšej geopolitickej hry. Zatiaľ čo verejná rétorika zostáva vyostrená, reálne ekonomické kroky naznačujú, že Spojené štáty si na venezuelské ropné bohatstvo robia čoraz väčší zálusk, aj keď formálna zmena štátnych hraníc zostáva nateraz len provokáciou vo virtuálnom priestore.