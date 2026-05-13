Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio odcestoval v utorok po boku prezidenta Donalda Trumpa na dôležitú diplomatickú návštevu do Pekingu. Tento krok je o to prekvapivejší, že Čína na Rubia v minulosti uvalila prísne sankcie vrátane zákazu vstupu do krajiny. Ako však upozornila agentúra AFP, ázijská veľmoc túto nepríjemnú situáciu vyriešila mimoriadne kurióznym diplomatickým ťahom – úrady účelovo zmenili čínsky znak v prepise jeho priezviska. Informuje o tom TASR.
Kreatívne obchádzanie vlastných sankcií
Marco Rubio bol ešte ako senátor amerického Kongresu známy svojou tvrdou kritikou porušovania ľudských práv v ázijskej veľmoci. Peking na jeho postoje reagoval uvalením sankcií. Súčasná situácia si však vyžiadala diplomatickú kreativitu:
- krátko predtým, ako sa Rubio v januári 2025 ujal funkcie ministra, začala čínska vláda a štátne médiá používať pri prepise jeho priezviska do čínštiny odlišný znak pre prvú slabiku,
- podľa nemenovaných diplomatov bol tento krok cielený, keďže pôvodné sankcie a zákaz vstupu boli byrokraticky viazané presne na pôvodný prepis Rubiovho mena,
- čínske veľvyslanectvo v USA na žiadosť agentúry AFP o oficiálny komentár k tomuto neštandardnému ťahu bezprostredne nereagovalo.
Od nekompromisného kritika k pragmatickej linke
Aktuálny šéf americkej diplomacie, ktorý pochádza z kubánskej rodiny a ostro vystupuje proti komunizmu, bol v minulosti jedným z hlavných autorov legislatívy Kongresu zavádzajúcej rozsiahle sankcie proti Číne. Známy bol najmä pre tieto postoje:
- tvrdá kritika využívania nútenej práce príslušníkov moslimskej menšiny Ujgurov,
- ostré odsúdenie mocenských zásahov Pekingu voči Hongkongu.
Počas svojho vypočutia v Senáte pred potvrdením do ministerskej funkcie Marco Rubio dokonca označil Čínu za bezprecedentného protivníka Spojených štátov.
Od nástupu do funkcie však minister zahraničných vecí plne podporuje pragmatickú politiku Donalda Trumpa voči Pekingu. Šéf Bieleho domu opakovane označuje čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga za priateľa a sústreďuje sa primárne na ekonomické a obchodné vzťahy. Otázky ľudských práv, ktoré boli kedysi Rubiovou hlavnou agendou, tak v súčasnej americkej administratíve ustupujú do úzadia.