Medzinárodný tím vedcov vyvolal na juhu Švajčiarska v kontrolovanom prostredí tisícky drobných zemetrasení. Ich cieľom je získať kľúčové poznatky o seizmickej aktivite, ktoré by v budúcnosti mohli pomôcť znížiť riziká pri podzemných prácach.
Laboratórium hlboko pod švajčiarskymi Alpami
„Mali sme seizmickú aktivitu,“ potvrdil s nadšením Domenico Giardini, profesor geológie z Federálneho technologického inštitútu (ETH Zürich) a jeden z hlavných výskumníkov projektu. Cieľom podľa neho bolo pochopiť, čo sa presne deje v hĺbke, keď sa Zem pohybuje.
Unikátne laboratórium BedrettoLab je vybudované uprostred úzkeho 5,2-kilometrového ventilačného tunela, ktorý vedie k železničnému tunelu Furka. K pracovisku sa dá dostať iba špeciálne upravenými elektrickými vozidlami. Prečo si vedci vybrali práve toto miesto?
- nad laboratóriom sa týči až kilometer a pol hrubý masív hory,
- poskytuje ideálne podmienky na zblízka sledované geologické zlomy,
- výskumníci nemusia len pasívne čakať na otrasy, ale môžu zlom sami „rozhýbať“.
Napúšťanie vody a experiment FEAR-2
Kým bežní seizmológovia zvyčajne len rozmiestnia senzory v blízkosti zlomov a čakajú, v laboratóriu BedrettoLab išli vedci o krok ďalej. V rámci experimentu nazvaného Fault Activation and Earthquake Rupture (FEAR-2) na konci apríla úmyselne vyvolávali otrasy. Do vrtov vyvŕtaných v skalných stenách napustili 750 kubických metrov vody s cieľom dosiahnuť zemetrasenie s magnitúdou 1.
„Nevytvárame nový zlom, len uľahčujeme jeho pohyb. Toto je posúvanie hraníc vedy,“ zhodli sa výskumníci, ktorí celý proces z bezpečnostných dôvodov riadili na diaľku z laboratória ETH Zürich na severe Švajčiarska.
Nakoniec sa im podarilo vyvolať približne 8000 malých seizmických udalostí. Ich lokálna magnitúda sa pohybovala v rozpätí od -5 do -0,14. Hoci nedosiahli cieľovú jednotku, Giardini označil experiment za obrovský úspech, pretože doteraz sa podobné pokusy nerealizovali v takomto rozsahu a hĺbke.
Záporné magnitúdy a bezpečná ťažba v budúcnosti
Záporné hodnoty na Richterovej stupnici môžu znieť neškodne, no zrýchlenie pri najsilnejších vyvolaných otrasoch s magnitúdou -0,14 by v bezprostrednej blízkosti zlomu znamenalo preťaženie až 1,5 G. Na zemskom povrchu však otrasy vôbec nebolo cítiť.
Získané dáta majú obrovský význam pre reálnu prax. Ako upozornil profesor Giardini, v minulosti už ľudská činnosť spôsobila vážne katastrofy:
- ťažba nerastných surovín a injektáž odpadových vôd v americkom Texase,
- napúšťanie vody pri experimentálnej geotermálnej elektrárni v juhokórejskom meste Pchohang v roku 2017 (vyvolané zemetrasenie s magnitúdou 5,4).
„Ak zvládneme vyvolať zemetrasenia určitej veľkosti, potom budeme vedieť aj to, ako ich nevyvolať. Nehovoríme, že by sme nemali ísť pod zem, ale musíme sa to naučiť robiť bezpečnejšie,“ uzavrel uznávaný profesor geológie s tým, že ďalší pokus o dosiahnutie magnitúdy 1 majú v laboratóriu naplánovaný už na jún.