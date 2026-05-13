Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty na ukončenie prebiehajúcej vojny s Iránom nepotrebujú pomoc Číny. Napriek tomuto sebavedomému tvrdeniu však šéf Bieleho domu v utorok potvrdil, že konflikt na Blízkom východe bude dôležitou témou jeho podrobných rokovaní s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom priamo v Pekingu. O najnovšom diplomatickom vývoji informovala agentúra AFP.
Patová situácia a čínske záujmy na Blízkom východe
Vojenský konflikt, ktorý sa začal na prelome februára a marca masívnym americko-izraelským útokom na Irán, postupne prerástol do nebezpečnej patovej situácie v podobe súboja o kontrolu nad strategickým Hormuzským prielivom. V tomto geopolitickom priestore zohráva Čína zásadnú úlohu, a to z viacerých dôvodov:
- je jedným z najvýznamnejších hospodárskych partnerov Iránu,
- odoberá obrovskú časť jeho ropnej produkcie, na ktorú je ázijská veľmoc odkázaná,
- zároveň patrí medzi dôležitých diplomatických podporovateľov islamskej republiky.
Prezident USA však pred odletom novinárom zdôraznil, že hoci bude so Si Ťin-pchingom viesť „dlhý rozhovor“, nepotrebuje, aby práve on našiel z tejto krízy východisko.
„Máme veľa tém na diskusiu. Aby som bol úprimný, nepovedal by som, že Irán je jednou z nich, lebo máme Irán pod veľkou kontrolou,“ vyhlásil Donald Trump a na adresu Teheránu zopakoval nekompromisné ultimátum: „Buď uzavrieme dohodu, alebo budú zničení.“
Priateľ Si Ťin-pching a nákupy iránskej ropy
Médiá v uplynulom období upozorňovali na správy, že Peking napriek prísnym americkým sankciám naďalej nakupuje iránsku ropu a dokonca pomáha islamskú republiku vyzbrojovať. Trump však tieto informácie na tlačovom brífingu tlmil a postoj čínskeho prezidenta označil za „relatívne ústretový“.
„Veľkú časť ropy získavajú z tohto regiónu. Nemali sme žiadny problém. Je to môj priateľ a človek, s ktorým dobre vychádzame,“ uzavrel Trump. Jeho cesta do Pekingu tak jasne ukazuje, že hoci Biely dom oficiálne odmieta závislosť na čínskej pomoci pri riešení iránskej krízy, vojenská eskalácia na Blízkom východe a globálny obchod s ropou zostávajú pevne prepojené a vyžadujú si dialóg oboch superveľmocí.