Ambiciózny projekt národnej protivzdušnej obrany s názvom „Zlatá kupola“, ktorý presadzuje americký prezident Donald Trump, čelí tvrdej realite rozpočtových analytikov. Podľa najnovšej správy rozpočtového úradu Kongresu USA (CBO) by náklady na tento systém mohli dosiahnuť astronomických 1,2 bilióna dolárov, čo je takmer sedemnásobne viac, než pôvodne odhadoval Biely dom.
Priepastný rozdiel v rozpočtových odhadoch
Keď Donald Trump minulý rok predstavoval víziu nového obranného štítu, hovoril o sume 175 miliárd dolárov. Analýza nezávislého úradu zverejnená v utorok však vykresľuje úplne inú finančnú realitu založenú na dlhodobom horizonte:
- celkové náklady na vývoj, nasadenie a 20-ročnú prevádzku sa odhadujú na 1,2 bilióna dolárov,
- Ministerstvo obrany USA doteraz neposkytlo dostatočné údaje o počte nasadených systémov, čo sťažuje presnejšiu kalkuláciu,
- projekt zahŕňa nákladné pozemné kapacity aj technologicky náročné vesmírne komponenty.
„Vývoj, nasadenie a prevádzka národného systému protiraketovej obrany, ktorého schopnosti by vo veľkej miere zodpovedali uvedeným v nariadení, by stáli približne 1,2 bilióna dolárov na obdobie 20 rokov,“ konštatuje sa v analýze rozpočtového úradu Kongresu.
Technologická výzva: Od balistických rakiet po hypersoniku
Cieľom Zlatej kupoly je vytvoriť komplexný štít nad celým územím USA. Systém má byť podľa plánov schopný zachytávať a eliminovať široké spektrum moderných hrozieb, ktoré súčasná obrana nepokrýva v plnej miere:
- klasické balistické rakety,
- moderné hypersonické strely s extrémnou manévrovateľnosťou,
- strely s plochou dráhou letu.
Hoci Biely dom presadzuje dokončenie systému do začiatku roka 2029, analýza nezávislého úradu naznačuje, že financovanie takto masívneho projektu môže byť pre štátny rozpočet obrovskou záťažou. Koncepcia inšpirovaná izraelskou „Železnou kupolou“ má byť podľa Trumpa zárukou bezpečnosti Ameriky, no experti varujú, že bez presnejších dát z Pentagonu zostávajú dlhodobé náklady a efektivita systému nateraz nejasné.