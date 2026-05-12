Dramatické chvíle zažili v utorok zamestnanci skladu v Komárne. Objekt prepadla skupina ozbrojených a maskovaných páchateľov, ktorí po agresívnom útoku ušli s obrovským lupom v podobe elektronických cigariet. Nitrianska krajská polícia už odštartovala rozsiahle pátranie a o prvých detailoch prípadu informovala verejnosť prostredníctvom sociálnych sietí.
Hrozba zbraňou a spútaní svedkovia
Ozbrojená lúpež mala podľa zverejnených informácií mimoriadne rýchly a zastrašujúci priebeh. Neznámi maskovaní páchatelia vtrhli priamo do priestorov skladu, pričom pri svojej akcii neváhali použiť ani hrubú silu:
„Pod hrozbou zbrane zviazali štyri tam prítomné osoby, ktorým odcudzili osobné veci. Následne zo skladu odcudzili veľké množstvo elektronických cigariet a z miesta ušli. Všetky zložky polície sú nasadené do pátrania po páchateľoch,“ uviedla vo svojom oficiálnom stanovisku nitrianska krajská polícia.
Nasadené sú všetky policajné zložky
Kriminalisti a technici v týchto chvíľach na mieste činu naďalej intenzívne pracujú, zaisťujú stopy a vykonávajú nevyhnutné prvotné procesné úkony. Polícia zároveň uviedla, že do pátrania po ozbrojených páchateľoch zapojila všetky dostupné zložky. Ďalšie podrobnosti k prípadu plánujú orgány činné v trestnom konaní zverejniť hneď, ako to procesná situácia a stav vyšetrovania dovolia.