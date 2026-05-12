Záhradkári a poľnohospodári by mali zbystriť pozornosť. Legendárni „zamrznutí muži“ sa tento rok rozhodli dodržať tradíciu takmer na minútu presne. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na noc z utorka na stredu (13. mája) výstrahy prvého stupňa pred prízemným mrazom, ktorý môže vážne ohroziť čerstvú jarnú výsadbu.
Zasiahnuté regióny a časový harmonogram
Výstraha sa týka veľkej časti územia Slovenska, pričom najväčšie riziko hrozí v horských oblastiach a v niektorých nížinách. Žltý varovný stupeň platí pre nasledujúce lokality:
- celý Žilinský a Banskobystrický kraj,
- väčšina okresov Trenčianskeho kraja a okres Poprad,
- okresy na západe a juhu: Malacky, Piešťany, Senica, Skalica, Levice, Nové Zámky a Rožňava.
Kritické obdobie začína v stredu nadránom od 2.00 h (miestami od 3.00 h) a potrvá až do východu slnka, približne do 6.30 h.
Teplotné parametre: Keď nula nestačí
Hoci sa v meteorologických búdkach môžu teploty udržať nad bodom mrazu, situácia tesne nad zemským povrchom bude iná. Ochladenie sa sústredí do najnižších vrstiev ovzdušia:
- vo výške 5 centimetrov nad povrchom sa očakáva pokles teploty na 0 až -3 °C,
- tento jav predstavuje priame ohrozenie pre vegetáciu nižšieho vzrastu, ktorá je v tomto štádiu vegetačného vývoja mimoriadne citlivá.
„Prízemný mráz v danej ročnej dobe nie je na Slovensku v tejto nadmorskej výške výnimočný, no pri nechránenej vegetácii môže spôsobiť škody,“ upozorňuje SHMÚ vo svojej predpovedi.
Dnes je v kalendári Pankráca, čo je prvý z trojice mrazíkov, a zdá sa, že svojej povesti nezostane nič dlžný. Ak máte na balkónoch alebo v záhradách citlivé priesady paradajok či paprík, nenechávajte ich v noci napospas osudu a radšej ich prikryte textíliou alebo dočasne presuňte do interiéru.