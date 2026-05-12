Líder najsilnejšieho opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka čelí novej vlne kritiky po tom, čo denník Postoj zverejnil informácie o faktúrach za telefónne služby. Tie malo pred 14 rokmi uhrádzať občianske združenie Projekt Fórum, vedené jeho matkou, aj pre rodinných príslušníkov vrátane samotného Šimečku. Politik hovorí o cielenej diskreditácii a politicky riadenej „spravodajskej hre“ zo strany vládnej koalície.
Sporná faktúra a sentimentálne telefónne číslo
Podľa zistení investigatívneho novinára Mareka Vagoviča z denníka Postoj malo združenie Projekt Fórum v minulosti platiť účty za mobilné telefóny členom rodiny Šimečkovcov. Michal Šimečka na sociálnej sieti vysvetlil pôvod tohto čísla a okolnosti platby:
- číslo zdedil v roku 2007 po svojej zosnulej starej mame zo sentimentálnych dôvodov,
- v čase štúdia mu účty platili rodičia, pričom nevedel, že jeho matka Marta Šimečková číslo napísala na svoje občianske združenie,
- vlastné výdavky na telefón si začal hradiť až okolo rokov 2012 alebo 2013,
- existenciu 14 rokov starej faktúry v rukách médií považuje za dôkaz sledovania jeho rodiny bezpečnostnými zložkami.
„Dozvedám sa, že na faktúre starej 14 rokov je aj číslo, ktoré som zdedil. Nemajú ju ako legálne mať. Musí to pochádzať z bezpečnostných zložiek, ktoré rozpracovali moju rodinu. Je to jasný dôkaz spravodajskej hry, ktorú politicky riadi Robert Fico,“ vyhlásil Michal Šimečka.
Novinári odmietajú koordináciu s tajnými službami
Proti tvrdeniam o spravodajskej hre sa ostro ohradil autor článku Marek Vagovič. Vo videostanovisku zdôraznil, že zverejnený dokument nie je výsledkom úniku z vyšetrovacieho spisu, ale dlhodobej práce redakcie:
- redakcia kategoricky odmieta akúkoľvek koordináciu s bezpečnostnými zložkami či predsedom vlády,
- získanie faktúry označil za výsledok nezávislej investigatívnej činnosti,
- Šimečkovu reakciu považuje za snahu o vopred pripravenú diskreditáciu novinárskej práce.
Audit a podozrenia zo subvenčného podvodu
Celý konflikt sa odohráva na pozadí prebiehajúceho vládneho auditu a policajného vyšetrovania. Občianske združenie Projekt Fórum je pod drobnohľadom pre čerpanie verejných dotácií. Hlavné body doterajšieho vyšetrovania sú:
- trestné stíhanie vo veci podozrenia zo subvenčného podvodu začalo v marci tohto roka,
- premiér Robert Fico odhaduje možnú škodu na takmer 140 000 eur,
- Marta Šimečková priznala administratívne pochybenia, no odmietla osobné obohatenie sa a tvrdí, že združenie musela dotovať z vlastných úspor.
Zatiaľ čo predstavitelia vládnej strany Smer-SD hovoria o „príživníctve“ na štátnych peniazoch, opozícia vidí v otváraní starých rodinných faktúr pokus o odpútanie pozornosti od aktuálnych politických problémov. Kauza Projekt Fórum tak zostáva jedným z hlavných bodov politického boja v máji 2026, kde sa hranica medzi administratívnou chybou a trestným činom stáva predmetom ostrého súboja interpretácií.