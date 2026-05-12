V Maďarsku sa v utorok oficiálne skončila éra piatej vlády Viktora Orbána. Nový premiér Péter Magyar a členovia jeho kabinetu zložili slávnostnú prísahu v Národnom zhromaždení, čím spečatili začiatok deklarovanej „zmeny režimu“. O historickej výmene moci v Budapešti informuje spravodajca TASR.
Strategické kvarteto s právom veta
Hlavným bodom parlamentného zasadnutia bolo predstavenie nových ministrov. Péter Magyar pri tejto príležitosti oznámil zásadnú štrukturálnu novinku, ktorá má garantovať úspech jeho politických reforiem. Štyri kľúčové ministerstvá získali v rámci kabinetu právo veta, čo im dáva mimoriadne silné právomoci pri schvaľovaní vládnych rozhodnutí:
- Ministerstvo financií – dohľad nad rozpočtom a ekonomickou transformáciou,
- Ministerstvo zdravotníctva – priorita obnovy verejných služieb,
- Ministerstvo školstva a záležitostí detí – dôraz na vzdelávanie a ochranu mladej generácie,
- Ministerstvo spravodlivosti – kľúčový rezort pre obnovu právneho štátu.
Podľa odborného servera vg.hu tento krok v praxi znamená, že žiadne zásadné rozhodnutie vlády neprejde bez súhlasu týchto štyroch rezortov, ktoré Magyar považuje za piliere svojej vízie štátu.
Menovacie dekréty v Sándorovom paláci
Po ceremoniáli v parlamente viedli kroky nových členov exekutívy do sídla prezidenta. V Sándorovom paláci si ministri prevzali oficiálne menovacie dekréty z rúk prezidenta Tamása Sulyoka. Týmto aktom bola formálne zavŕšená kreácia novej maďarskej výkonnej moci.
Nástup Pétera Magyara do úradu predsedu vlády ukončuje obdobie dominancie strany Fidesz a predznamenáva rozsiahle personálne aj štrukturálne zmeny v štátnej správe. Zaradenie agendy „záležitostí detí“ priamo pod silný rezort s právom veta naznačuje, že nová vláda sa plánuje prioritne vyrovnať s témami, ktoré v minulosti vyvolávali v maďarskej spoločnosti najväčšie napätie a viedli k oslabeniu predchádzajúcej moci.