Slovenský premiér Robert Fico v utorok na Úrade vlády SR v Bratislave hostil eurokomisárku pre rozšírenie Martu Kosovú. Hlavnou témou ich rokovania bola budúcnosť Európskej únie, konkrétne integrácia krajín západného Balkánu a nekompromisný postoj Slovenska k zachovaniu práva veta v kľúčových otázkach zahraničnej politiky. O priebehu diskusie informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády.
Podpora západného Balkánu a kritika prístupu k Srbsku
Robert Fico potvrdil, že Slovenská republika zostáva dlhodobým a stabilným podporovateľom rozširovania EÚ. Podľa premiéra je tento proces strategickou investíciou do európskej bezpečnosti, avšak musí sa riadiť prísnymi pravidlami bez skratiek:
- Slovensko plne podporuje vstup Čiernej Hory, Srbska a Albánska po splnení všetkých kritérií,
- premiér ostro skritizoval to, čo označil za „neférový prístup“ Únie voči Srbsku, ktoré si podľa neho takéto zaobchádzanie nezaslúži,
- vláda SR odmieta akékoľvek výnimky v prístupovom procese, ktoré by znižovali latku kvality pre nových členov.
Právo veta ako existenčná otázka Únie
Diskusia sa dotkla aj hlbšej reformy fungovania európskych inštitúcií. Pre slovenskú stranu zostáva absolútnou prioritou zachovanie suverenity v zásadných otázkach:
- Právo veta: Fico zdôraznil, že zachovanie práva veta v oblastiach ako spoločná zahraničná a bezpečnostná politika je pre Slovensko principiálna otázka,
- Hrozba pre Úniu: Prípadné zrušenie práva veta v kľúčovej agende by podľa premiéra znamenalo „začiatok konca Únie“.
„Považujeme rozšírenie za strategickú investíciu do mieru, bezpečnosti a prosperity v Európe. Zároveň sme proti akýmkoľvek výnimkám či skratkám v prístupovom procese,“ doplnil predseda vlády.
Postupná integrácia do vnútorného trhu
Slovenský premiér a eurokomisárka Marta Kosová hovorili aj o tom, ako uľahčiť kandidátskym krajinám cestu do európskeho spoločenstva. Jednou z možností je ich postupná integrácia do vnútorného trhu ešte pred plnohodnotným členstvom. To by občanom prinieslo okamžité výhody, ako je napríklad roamingová zóna EÚ či zjednodušené platby v eurách. Fico však upozornil, že táto ekonomická integrácia nesmie slúžiť ako náhrada plnohodnotného prístupového procesu.
Eurokomisárka Kosová pricestovala do Bratislavy aj kvôli zasadnutiu neformálnej skupiny „Priateľov západného Balkánu“. Toto dôležité diplomatické stretnutie hostí minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár, čo podčiarkuje snahu Slovenska zohrávať rolu aktívneho mediátora a podporovateľa v regióne juhovýchodnej Európy.