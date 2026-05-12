Kremeľ naznačuje možný posun v mierovom procese na Ukrajine, no konkrétne termíny zostávajú v nedohľadne. Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v utorok vyhlásil, že hoci sa v rámci urovnania konfliktu urobilo množstvo práce a „koniec sa skutočne blíži“, operácie na fronte po krátkom prímerí opäť pokračujú.
Mierový proces v trojstrannom formáte
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pripomenul slová Vladimira Putina o otvorenosti Moskvy ku kontaktom. Zdôraznil, že sa vykonala „nesporná práca“ v trojstrannom formáte a Rusko prekvapivo víta aj sprostredkovateľské úsilie Spojených štátov. Napriek optimizmu ohľadom blízkeho konca však Peskov odmietol špecifikovať akékoľvek konkrétne dohody či dátumy.
Koniec trojdňového prímeria
Humanitárne prímerie, ktoré bolo vyhlásené od 9. do 11. mája 2026, sa oficiálne skončilo. Podľa Peskova takzvaná „špeciálna vojenská operácia“ pokračuje v plnom rozsahu. Zároveň však dodal, že zastaviť sa môže prakticky okamžite. „Vzápätí potom, ako režim v Kyjeve a Zelenskyj zoberú na seba zodpovednosť a urobia potrebné rozhodnutia. Aké to sú, Kyjev dobre vie,“ uviedol hovorca.
Kľúčové body aktuálneho postoja Kremľa (máj 2026):
- Stretnutie lídrov: Putin je pripravený prijať Zelenského v Moskve kedykoľvek.
- Schôdzka v zahraničí: Možná len v prípade finalizácie mierového procesu.
- Podmienky: Ukončenie konfliktu je viazané na „domáce úlohy“, ktoré musí splniť ukrajinská strana.
- USA ako sprostredkovateľ: Moskva deklaruje ochotu spolupracovať s Washingtonom na riešení krízy.
Podmienky pre finálne urovnanie
Zatiaľ čo Moskva hovorí o blízkosti konca vojny, podmieňuje ho rozhodnutiami Kyjeva, ktoré sú pravdepodobne spojené s územnými nárokmi alebo bezpečnostnými zárukami. Pre finalizáciu celého procesu je podľa Peskova potrebné urobiť ešte „veľa domácich úloh“. Akékoľvek stretnutie prezidentov mimo územia Ruska by malo zmysel až v úplnom závere diplomatického úsilia.
Máj 2026 prináša rozporuplné signály z Moskvy. Na jednej strane zaznieva rétorika o blížiacom sa konci najväčšieho konfliktu v Európe, na druhej strane podmienky kladené Kyjevu a obnovenie bojových operácií naznačujú, že diplomatická cesta bude ešte tŕnistá.