Európska únia a Spojené štáty americké stoja pred novou technologickou výzvou v boji za bezpečnosť detí na internete. Európsky parlament identifikoval virtuálne privátne siete (VPN) ako kritickú „právnu medzeru“, ktorú je potrebné uzavrieť, aby sa zabránilo obchádzaniu zákonov o overovaní veku pri prístupe k obsahu pre dospelých.
Masívny nárast popularity VPN
Snahy vlád o sprísnenie kontroly vyvolali u používateľov internetu rýchlu reakciu. Ako píše portál The News, po prijatí zákona o online bezpečnosti (Online Safety Act) v Spojenom kráľovstve vystrelil počet stiahnutí VPN služieb o neuveriteľných 1 800 %. Podobný trend zaznamenali aj v USA, kde v štáte Florida vzrástol záujem o 1 150 % a v Utahu o 967 %.
Regulačné orgány sa snažia reagovať na tieto čísla novými legislatívnymi návrhmi, ktoré však narážajú na technické limity:
- Britská Snemovňa lordov schválila legislatívu, ktorá priamo zakazuje používanie VPN osobám mladším ako 18 rokov.
- Utah sa stal prvým štátom USA, ktorý sa snaží zistiť polohu používateľa bez ohľadu na použitie VPN, hoci podľa odborníkov chýba mechanizmus na vynútenie tohto postupu.
- Jedinou spoľahlivou metódou na blokovanie VPN je hĺbková inšpekcia paketov (Deep packet inspection), ktorú však v súčasnosti využívajú najmä autoritárske režimy.
- Poprední poskytovatelia ako Mozilla, Mullvad a Proton vydali 5. mája 2026 spoločné vyhlásenie, v ktorom varujú pred podkopávaním slobodného internetu.
Bezpečnostné trhliny v európskom systéme
Podľa Ursuly von der Leyenovej má testovacia aplikácia EÚ „najvyššie štandardy ochrany súkromia na svete“. Odborník v nej však odhalil chyby; Foto: Alexandros Michailidis/Shutterstock.com
Európsky prístup k overovaniu veku už v apríli čelil vážnej kritike. Bezpečnostný konzultant Paul Moore odhalil kritické chyby v testovacej aplikácii EÚ, kde boli tvárové snímky nezašifrované a biometrickú autentifikáciu bolo možné obísť zmenou jedinej konfiguračnej hodnoty. Stalo sa tak napriek ubezpečeniam predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej o „najvyšších štandardoch ochrany súkromia na svete“.
Alternatívu ukazuje model z Francúzska, ktorý využíva metódu „double-blind“. V tomto systéme sa platforma dozvie len to, či používateľ spĺňa vekovú hranicu, zatiaľ čo poskytovateľ overenia nevidí žiadne údaje o tom, aké stránky používateľ navštevuje. Demokratické vlády tak naďalej hľadajú krehkú rovnováhu medzi ochranou detí a zachovaním digitálneho súkromia občanov.
Zakážu deťom sociálne siete?
Okrem používania VPN Brusel aktuálne rieši aj možnosti, ako obmedziť používanie sociálnych sietí mladistvým používateľom. Ako informovala TASR, nové pravidlá, ktoré by mohli zahŕňať aj plošné zákazy, by mali byť navrhnuté už počas tohto leta.
Na summite o umelej inteligencii a deťoch v Kodani von der Leyenová zdôraznila, že diskusia o vekových hraniciach je nevyhnutná. Inšpiráciou je Dánsko a ďalších deväť členských štátov, ktoré už pripravujú vlastné reštrikcie. Podľa predsedníčky EK je kľúčové zmeniť perspektívu: „Otázkou nie je, či by mladí ľudia mali mať prístup na sociálne siete. Otázkou je, či by sociálne siete mali mať prístup k mladým ľuďom.“
EK už poverila skupinu expertov, aby do júla 2026 vypracovala správu s konkrétnymi krokmi na ochranu maloletých. V hre je nielen prísnejšie overovanie veku, ale v krajnom prípade aj úplný zákaz vybraných platforiem pre deti.
Nemecký minister kultúry volá po lepšej kontrole TikToku v Európe
Kritické hlasy voči sociálnym sieťam sa ozývajú aj z Nemecka. Nemecký minister kultúry Wolfram Weimer v utorok vyzval, aby sa európske aktivity TikToku dostali pod priamu kontrolu Európanov. Inšpiráciou má byť model zo Spojených štátov, kde čínsky vlastník ByteDance musel prenechať väčšinový podiel americkým investorom.
Weimer na stretnutí v Bruseli neskrýval obavy o bezpečnosť údajov miliónov Európanov. Podľa neho platforma zbiera informácie o mladých ľuďoch v „nepredstaviteľnom rozsahu“. „Tieto údaje prúdia na servery, ktorých pôvod presne nepoznáme,“ upozornil minister s tým, že vlastnícka štruktúra spoločnosti ByteDance musí byť predmetom celoeurópskej diskusie.
Hoci sa TikTok snaží Brusel upokojiť tvrdením, že dáta Európanov ukladá v lokálnych dátových centrách, Európska komisia zostáva skeptická.