Avizované prorastové opatrenia vládnej koalície sú podľa opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) len „zoznamom drobných opráv vlastných chýb“. Poslanec Štefan Kišš na utorkovej tlačovej konferencii podrobil vládne zámery ostrej kritike a označil ich za slabé, nekompletné a predovšetkým oneskorené.
Tri kategórie vládnych sľubov
Podľa Štefana Kišša sa pripravované kroky, ktoré vládna moc zatiaľ oficiálne nezverejnila, dajú rozdeliť do troch skupín. Prvú tvoria podľa neho „hlúposti“, ktoré krivia trh a pomáhajú vyvoleným. Sem zaradil napríklad úľavy na cenách energií pre vybrané veľké podniky či zavedenie tzv. inštitucionálneho PPP. „Prečo zopár firiem, ktoré si to prišlo vybaviť, dostane injekciu zo štátneho rozpočtu a my ostatní to zaplatíme?“ spýtal sa poslanec.
Drobné kroky a nesplniteľné vízie
Druhú skupinu opatrení tvoria podľa PS malé technické zmeny, ktoré opozícia navrhuje už dlho, ako napríklad možnosť založiť si živnosť od 16 rokov či zjednodušenie uznávania zahraničného vzdelania. Poslednú kategóriu predstavujú veľké systémové zmeny, na ktoré však vláda podľa Kišša nebude mať peniaze v rozpočte.
Kľúčové výhrady Progresívneho Slovenska (máj 2026):
- Netransparentnosť: Vláda zoznam opatrení utajuje pred verejnosťou a odbornou diskusiou.
- Selektívna pomoc: Energetické dotácie len pre vybrané firmy namiesto plošného riešenia.
- Chýbajúce reformy: Slabá snaha o zníženie vysokého daňovo-odvodového zaťaženia práce.
- Oneskorenie: Opatrenia prichádzajú po troch rokoch, kedy vláda robila podľa PS pravý opak.
Otáznik nad transakčnou daňou
Osobitnou témou zostáva špekulované zrušenie transakčnej dane. Hnutie PS tento krok podporuje, no Kišš varuje pred predčasným optimizmom, kým nebude známe konkrétne paragrafové znenie. Opozícia zároveň pripomína svoj vlastný ekonomický program „Tresk“, ktorý obsahuje zrýchlené odpisovanie investícií a reálne zníženie odvodov, o ktorých podľa nich vláda len prázdno hovorí.
Slovensko sa v máji 2026 nachádza v situácii, kedy sa hospodársky rast stáva ústrednou témou politického boja. Kým vláda pripravuje balík opatrení v tichosti, opozícia volá po otvorenej diskusii a varuje pred riešeniami šitými na mieru úzkym záujmovým skupinám.