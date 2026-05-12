Európska únia stojí pred zásadným rozhodnutím o budúcnosti jednej z najpopulárnejších sociálnych sietí. Nemecký minister kultúry Wolfram Weimer v utorok vyzval, aby sa európske aktivity TikToku dostali pod priamu kontrolu Európanov. Inšpiráciou má byť model zo Spojených štátov, kde čínsky vlastník ByteDance musel prenechať väčšinový podiel americkým investorom.
Dáta našej mládeže prúdia nevedno kam
Minister Wolfram Weimer na stretnutí v Bruseli neskrýval obavy o bezpečnosť údajov miliónov Európanov. Podľa neho platforma zbiera informácie o mladých ľuďoch v „nepredstaviteľnom rozsahu“. „Tieto údaje prúdia na servery, ktorých pôvod presne nepoznáme,“ upozornil minister s tým, že vlastnícka štruktúra spoločnosti ByteDance musí byť predmetom celoeurópskej diskusie.
TikTok pod drobnohľadom regulátorov
Hoci sa TikTok snaží Brusel upokojiť tvrdením, že dáta Európanov ukladá v lokálnych dátových centrách, Európska komisia zostáva skeptická. Platforma čelí v máji 2026 niekoľkým frontom vyšetrovania:
- Návykový dizajn: Komisia varovala pred pokutami za funkcie, ktoré majú za cieľ udržať používateľov na sieti čo najdlhšie.
- Zahraničné zasahovanie: Vyšetruje sa vplyv platformy na priebeh prezidentských volieb v Rumunsku z konca roka 2024.
- Pravidlá o digitálnom obsahu (DSA): Preveruje sa súlad s prísnou legislatívou EÚ o digitálnych službách.
Americký model ako východisko?
V Spojených štátoch vyriešili hrozbu úplného zákazu vytvorením spoločného podniku s väčšinovým americkým vlastníctvom. Weimer je presvedčený, že EÚ by mala postupovať identicky a zveriť európske podnikanie TikToku „do európskych rúk“. Tým by sa zabezpečila lepšia kontrola nad algoritmami aj nakladaním s citlivými informáciami.
|Kľúčová hrozba
|Stav vyšetrovania / Riešenie
|Zber údajov o mládeži
|Návrh na „európske ruky“ (vlastnícka zmena)
|Volebná integrita
|Osobitné vyšetrovanie (kauza Rumunsko)
|Návykovosť platformy
|Hrozba vysokých pokút od Európskej komisie
Boj o vplyv na digitálnom trhu sa v roku 2026 vyostruje. Ak EÚ pristúpi k tlaku na zmenu vlastníctva TikToku, pôjde o jeden z najvýznamnejších zásahov do fungovania technologických gigantov v histórii kontinentu.