Obľúbená dovolenková destinácia Bahamy zavádza nečakané opatrenie, ktoré výrazne ovplyvní tisíce návštevníkov aj obyvateľov. Počas konania všeobecných volieb bude v celom štáte platiť prísna prohibícia, ktorá sa dotkne nielen pevniny, ale dokonca aj súkromných ostrovov vlastnených nadnárodnými výletnými spoločnosťami.
Desaťhodinový zákaz predaja alkoholu
Na Bahamách sa počas utorka 12. mája konajú voľby. Ako informoval magazín The Sun, v čase od 8:00 do 18:00, keď budú otvorené volebné miestnosti, v krajine platí úplný zákaz predaja akýchkoľvek alkoholických nápojov. Nariadenie je súčasťou miestnych zákonov a jeho cieľom je zabezpečiť pokojný a dôstojný priebeh hlasovania.
Alkohol si na Bahamách nekúpia ani turisti, počas volebného dňa platia obmedzenia; Foto: TG23/Shutterstock.com
Zákaz sa vzťahuje na široké spektrum prevádzok a lokalít, ktoré turisti bežne navštevujú:
- Všetky verejné bary, reštaurácie a obchody na celom území štátu.
- Súkromné ostrovy vo vlastníctve výletných spoločností, vrátane populárneho Coco Cay.
- Plážové rezorty ako Perfect Day a Royal Beach Club Paradise Island.
- Všetci rezidenti a tranzitní cestujúci z výletných lodí bez výnimky.
Reakcia výletných gigantov
Spoločnosť Royal Caribbean už oficiálne potvrdila, že miestnu legislatívu poslúchne. V utorok v oblasti kotvia dve z najväčších lodí sveta – Wonder of the Seas a Oasis of the Seas. Tisíce pasažierov na brehu tak zostávajú bez možnosti kúpiť si drink.
„Spoločnosť Royal Caribbean rešpektuje a dodržiava všetky miestne zákony a nariadenia v každej destinácii, ktorú navštívime,“ uviedol hovorca spoločnosti pre magazín PEOPLE. Turisti však o svoje nápoje úplne neprídu – zatiaľ čo na pevnine a súkromných plážach bude platiť stopka, alkohol bude naďalej dostupný priamo na palubách lodí, ktoré podliehajú iným právnym režimom.
Zákaz alkoholu aj na letiskách?
Zákaz predaja alkoholu by sa trvalo mohol dotknúť aj letísk. Na obmedzenie predaja vyzval šéf nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair Michael O’Leary. Ten v rozhovore pre britský portál ITV prezentoval znepokojujúce štatistiky.
Zatiaľ čo pred desiatimi rokmi musela letecká spoločnosť pre nevhodné správanie pasažierov odkloniť priemerne jeden let týždenne, dnes je to už takmer jeden let každý deň. Podľa O’Learyho je situácia neúnosná a predstavuje obrovskú výzvu pre celý letecký priemysel.
„Nerozumiem, prečo v letiskových baroch obsluhujú ľudí o piatej alebo šiestej ráno. Kto musí v takom čase piť pivo?“ pýta sa šéf aeroliniek. Problém vidí najmä v legislatívnej diere, ktorá letiskovým prevádzkam umožňuje ignorovať štandardné licenčné pravidlá.
O’Leary v tejto súvislosti navrhol niekoľko opatrení ako zákaz podávania alkoholu na letiskách mimo štandardných licenčných hodín alebo obmedzenie počtu nápojov, ktoré si môže cestujúci zakúpiť pred odletom.
Ryanair už v minulosti pobúril cestujúcich, keď na sociálnej sieti TikTok vyzval cestujúcich, aby pri lietaní nenosili rifle.