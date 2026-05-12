Napätie v strategických vodách Blízkeho východu prudko stúpa. Iránske revolučné gardy (IRGC) v utorok oznámili bezprecedentné rozšírenie definície Hormuzského prielivu. Z úzkeho morského úseku sa stala „rozsiahla operačná oblasť“, čo Iránu umožňuje uplatňovať vojenský vplyv na oveľa väčšom území.
Od ostrovov k strategickému polmesiacu
Podľa vysokopostaveného predstaviteľa IRGC už prieliv nie je vnímaný len ako obmedzená oblasť okolo ostrovov Hormuz či Hengam. „Dnes sa tento pohľad zmenil,“ uviedol pre štátnu agentúru Fars. Nová strategická zóna sa tiahne od mesta Džask na východe až po ostrov Siri na západe. Ide už o druhý posun hraníc od vypuknutia otvoreného konfliktu s USA a Izraelom.
Desaťnásobné zväčšenie kontrolnej zóny
Údaje zverejnené agentúrami Fars a Tasním sú alarmujúce pre globálny obchod. Pôvodná šírka prielivu, ktorá sa pohybovala v rozmedzí 32 až 64 kilometrov, sa podľa novej iránskej doktríny rozšírila na 321 až 644 kilometrov. Táto nová oblasť kontroly má tvar polmesiaca a zasahuje hlboko do medzinárodných vôd.
Ohrozenie tepny svetovej energetiky
Hormuzský prieliv je kľúčovou bránou do Perzského zálivu. Pred vojnou tadiaľto prechádzala pätina svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG). Pre exportérov ako Saudská Arábia, Irak či Katar predstavuje táto trasa jedinú cestu k svetovým trhom. Rozšírenie operačnej zóny k pobrežiu SAE (emiráty Fudžajra a Umm al-Kuvajn) zvyšuje riziko konfrontácie s regionálnymi mocnosťami.
- Východná hranica: Mesto Džask a iránska hora Mobarak.
- Západná hranica: Ostrov Siri a Kešm.
- Zasiahnuté štáty: SAE, Saudská Arábia, Katar, Omán.
- Kľúčová komodita: Ropa a LNG (skvapalnený zemný plyn).
Iránska mapa kontroly
Námorníctvo Revolučných gárd zverejnilo mapu, ktorá znázorňuje novú realitu v Ománskom zálive. Podľa expertov ide o jasný signál smerom k Washingtonu a Tel Avivu, že Irán je pripravený vojensky uzavrieť alebo obmedziť dopravu v oveľa širšom perimetri, než kedykoľvek predtým v histórii moderných konfliktov v máji 2026.
Rozšírenie definície prielivu na „operačnú oblasť“ v podstate znamená, že Irán si nárokuje právo na vojenské operácie v medzinárodných koridoroch, ktoré boli doteraz považované za bezpečné. Svetové trhy s energiami reagujú na tieto správy so značnou nervozitou.