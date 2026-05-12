Finančná správa (FS) vydala dôležité upozornenie pre všetkých podnikateľov. Pokladničné doklady, ktoré nespĺňajú prísne pravidlá pre zobrazenie slovenskej diakritiky, môžu viesť k vysokým pokutám. Kontrola nastavení tlačiarní a registračných pokladníc je v týchto dňoch nevyhnutnosťou.
Pozor na „rozsypaný čaj“ a chýbajúce dĺžne
Podľa aktuálneho usmernenia musia bločky obsahovať správne zobrazenie všetkých znakov slovenskej abecedy vrátane interpunkčných znamienok. Hovorca FS Daniel Kováč upozorňuje, že problém nastáva najmä pri nekompatibilných tlačiarňach, ktoré neobsahujú potrebnú znakovú sadu. „Ak podnikateľ vystavuje doklady bez diakritiky alebo s nesprávne vytlačenými znakmi, odporúčame preveriť nastavenie pokladnice,“ uviedol Kováč.
Likvidačné pokuty pre nedôsledných
Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice je v tomto smere nekompromisný. Chyba v tlači sa nepovažuje za estetický nedostatok, ale za nesplnenie zákonných náležitostí dokladu. Finančná správa zverejnila v máji 2026 sadzobník pokút, ktoré môžu podnikateľov vyjsť draho.
|Typ porušenia
|Minimálna pokuta
|Maximálna pokuta
|Nesprávna tlač znakov/diakritiky
|150 €
|6 500 €
|Zariadenie vôbec nepodporuje slovenskú abecedu
|1 500 €
|6 500 €
Kontrola v Kvetoslavove ako varovný prst
Finančná správa k tomuto kroku pristúpila aj na základe medializovaného prípadu predaja langošov v obci Kvetoslavov. Tamojšia kontrola odhalila, že údaje na bločku sa nezhodovali s údajmi odosielanými do systému eKasa a tlač nespĺňala normy. Podnikateľom sa preto odporúča kontaktovať servisných technikov a skontrolovať kompatibilitu najmä pri Virtuálnej registračnej pokladnici (VRP).
Odporúčané kroky pre podnikateľov (máj 2026):
- Vizuálna kontrola: Vytlačte skúšobný doklad a overte písmená ako š, ť, ž, ľ, ĺ.
- Aktualizácia softvéru: Preverte, či váš pokladničný program podporuje najnovšie ovládače tlačiarne.
- Konzultácia: V prípade pochybností kontaktujte servisnú organizáciu zapísanú v registri FS.
- Zhoda dát: Overte, či bloček v ruke zákazníka vyzerá identicky ako záznam v systéme eKasa.
Zanedbanie technických detailov pri tlači bločkov sa v roku 2026 nevypláca. Finančná správa avizuje, že v kontrolách zameraných na náležitosti dokladov bude pokračovať po celom Slovensku.