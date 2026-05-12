Situácia pacientov s idiopatickými črevnými zápalmi (IBD) na Slovensku dosiahla kritický bod. Slovenská gastroenterologická spoločnosť (SGS) a pacientska organizácia Slovak Crohn Club bijú na poplach: v lekárňach chýbajú základné lieky a prístup k moderným inovatívnym terapiám je v porovnaní s okolitými krajinami výrazne obmedzený.
Chýbajúce lieky a problém reexportu
Dostupnosť liečby pre ľudí trpiacich Crohnovou chorobou či ulceróznou kolitídou je v máji 2026 vážne narušená. Podľa Moniky Bakošovej za tým stojí nielen nedostatočné zásobovanie, ale aj reexport liekov do zahraničia. Pacienti, ktorí boli roky stabilizovaní na konkrétnej terapii, zrazu zostávajú bez liečby, čo môže viesť k okamžitému zhoršeniu ich stavu a nezvratným komplikáciám.
Inovácie, ktoré končia pred hranicami
Prezident SGS Tibor Hlavatý upozorňuje na paradox: hoci vo svete existuje moderná a účinná liečba, slovenský systém ju na trh nepúšťa. „Moderná liečba existuje, nie je však dostupná. Buď chýba v lekárni, alebo sa k nej pacient nedostane vôbec,“ konštatuje Hlavatý. Biologická a inovatívna liečba je pritom kľúčová nielen pre dospelých, ale aj pre detských pacientov, ktorým umožňuje viesť plnohodnotný život.
Dôsledky nedostatočnej liečby IBD:
- Zdravotné: Vyššie riziko komplikácií, chirurgických zákrokov a invalidizácie.
- Ekonomické: Výpadky z pracovného procesu a vyššie náklady na hospitalizácie.
- Psychické: Neustála neistota, či bude liek v lekárni dostupný.
Ekonomický dopad neliečeného pacienta
Predseda pracovnej skupiny pre IBD Martin Huorka zdôrazňuje, že šetrenie na inovatívnych liekoch je krátkozraké. Neliečený pacient predstavuje pre zdravotný systém a celú ekonomiku oveľa vyššiu záťaž kvôli dlhodobej práceneschopnosti a invalidite. „Najhoršia nie je ani choroba, ale neistota,“ dopĺňa Veronika Ivančíková zo Slovak Crohn Clubu.
|Ochorenie
|Typické prejavy
|Cieľ liečby
|Crohnova choroba
|Zápal v ktorejkoľvek časti tráviacej trubice
|Dlhodobá remisia (pokojové štádium)
|Ulcerózna kolitída
|Zápal hrubého čreva a konečníka
|Zastavenie krvácania a stabilizácia stavu
|IBD všeobecne
|Bolesti brucha, únava, hnačky
|Udržanie pacienta v práci/škole
Slovenskí gastroenterológovia a pacienti v máji 2026 vyzývajú kompetentné orgány na urýchlené riešenie situácie. Bez garantovaného prístupu k liečbe a zastavenia odlevu liekov do cudziny hrozí tisícom Slovákov výrazné zníženie kvality života a trvalé poškodenie zdravia.