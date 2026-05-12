Ukrajina a americký technologický gigant Palantir Technologies prehlbujú spoluprácu. Prezident Volodymyr Zelenskyj a minister obrany Mychajlo Fedorov sa v Kyjeve stretli s generálnym riaditeľom spoločnosti Alexom Karpom, aby prediskutovali integráciu umelej inteligencie (AI) do obranných aj civilných systémov krajiny.
Technológie ako kľúč k obrane
Prezident Volodymyr Zelenskyj zdôraznil, že technológie od spoločnosti Palantir môžu posilniť bezpečnosť nielen Ukrajiny, ale aj Spojených štátov a ich spojencov. „Diskutovali sme o technologickom rozvoji v kontexte bojových operácií i potrieb civilistov,“ uviedol Zelenskyj. Spolupráca sa zameriava na oblasti, kde umelá inteligencia dokáže urýchliť rozhodovanie na bojisku a zefektívniť logistiku.
Ukrajina ako testovacie pole pre modernú vojnu
Minister obrany Mychajlo Fedorov počas stretnutia demonštroval tímu z Palantiru reálne výsledky doterajšej spolupráce. Ukázal, ako Ukrajina využíva dáta a algoritmy na ochranu oblohy a zasahovanie strategických cieľov v ruskej ekonomike. „Naším cieľom je získať technologický náskok prostredníctvom projektov v oblasti obranných technológií,“ vysvetlil Fedorov.
Kľúčové oblasti spolupráce (máj 2026):
- Analýza dát v reálnom čase: Spracovanie informácií zo satelitov a dronov pre velenie.
- Ochrana vzdušného priestoru: Využitie AI na identifikáciu a elimináciu cieľov.
- Kybernetická bezpečnosť: Ochrana kritickej infraštruktúry pred útokmi.
- Civilný sektor: Efektívna správa humanitárnej pomoci a rekonštrukcia krajiny.
Palantir: Silný hráč z USA
Spoločnosť Palantir je známa svojou úzkou väzbou na americké spravodajské služby a ozbrojené sily. Jej softvérové platformy umožňujú analyzovať obrovské množstvá dát, ktoré by boli pre ľudských analytikov nespracovateľné. Pre Ukrajinu v máji 2026 predstavuje tento partner prístup k špičkovým algoritmom, ktoré môžu definovať víťaza v asymetrickom konflikte.
Ukrajina sa tak čoraz viac stáva centrom globálneho inovačného výskumu v oblasti zbrojných technológií. Stretnutie s vedením Palantiru potvrdzuje, že budúcnosť konfliktov sa už nedeje len v zákopoch, ale aj v dátových centrách a v kódoch umelej inteligencie.