Španielsko potvrdilo prvý prípad nákazy hantavírusom u svojho občana repatriovaného z výletnej lode MV Hondius. Pacient, ktorý vykazuje typické príznaky vrátane horúčky a dýchania, je v stabilizovanom stave. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) aktuálne eviduje celkovo 11 nakazených, pričom traja z nich chorobe podľahli.
Karanténa v Madride a kmeň Andes
Nakazený Španiel je izolovaný vo vojenskej nemocnici v Madride. Spolu s ním je v karanténe aj ďalších 13 osôb z tej istej skupiny, ich testy sú však nateraz negatívne. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus potvrdil, že v deviatich prípadoch ide o nebezpečný kmeň Andes. Tento kmeň je výnimočný tým, že ako jediný umožňuje prenos vírusu z človeka na človeka.
Incident v Holandsku
Nákaza sa nepriamo dotkla aj holandského mesta Nijmegen. Medicínske centrum Radboudumc muselo preventívne umiestniť do karantény 12 zamestnancov. Dôvodom bol procesné pochybenie a nesprávna manipulácia s pacientom nakazeným hantavírusom, čo vyvolalo obavy z možného šírenia v nemocničnom prostredí.
Bilancia obetí a priebeh nákazy (máj 2026):
- Obete: 3 osoby (holandský manželský pár a nemecká občianka).
- Pôvod: Loď vyplávala v apríli z Argentíny, kde je vírus endemický.
- Diagnostika: 11 potvrdených prípadov celkovo.
Žiadna vakcína, nízke riziko
Hoci proti hantavírusu neexistuje vakcína ani špecifická liečba, odborníci z WHO upokojujú verejnosť. Globálne riziko je podľa nich nízke a akékoľvek prirovnania k pandémii COVID-19 sú neopodstatnené. Ochorenie sa primárne šíri kontaktom s hlodavcami a ich exkrétmi.
|Parametre nákazy
|Popis ochorenia
|Príznaky
|Horúčka, bolesti svalov, ťažkosti s dýchaním
|Kmeň na lodi
|Andes (možný prenos medzi ľuďmi)
|Inkubačná doba
|Zvyčajne 1 až 8 týždňov
|Liečba
|Symptomatická (podpora dýchania, hydratácia)
Máj 2026 opätovne testuje pripravenosť európskych zdravotných systémov na vzácne infekčné choroby. Úrady ubezpečujú, že situácia s loďou MV Hondius je pod kontrolou a izolácia rizikových osôb prebieha v súlade s najprísnejšími bezpečnostnými protokolmi.