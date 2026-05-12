Nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz čelil počas svojho vystúpenia na kongrese Nemeckého odborového zväzu (DGB) ostrej kritike. Jeho obhajoba rozsiahlych sociálnych reforiem narazila na odpor približne 400 delegátov, ktorí kancelára vyprevadili piskotom a bučaním.
„Nemecko sa musí pozdvihnúť“
Kancelár Friedrich Merz pred odborármi zdôraznil, že Nemecko si nemôže dovoliť pokračovať v kurze posledných dvoch desaťročí. Prosperitu krajiny podľa neho podmieňuje hospodársky rast, ktorý je bez „prenikavých reforiem“ nedosiahnuteľný. „Jednoducho sa nám nepodarilo našu krajinu modernizovať,“ priznal sebakriticky a vyzval na masívnu podporu podnikateľských iniciatív.
Demografia a matematika nepustia
Najväčšie napätie v sále vyvolali plány na znižovanie nákladov v zákonnom zdravotnom poistení. Merz však varoval, že ešte ťažšia diskusia čaká Nemecko v lete. Dôchodkovú reformu označil za „najtvrdší oriešok“, pričom zdôraznil, že nejde o politickú zlomyseľnosť voči občanom, ale o nevyhnutnú reakciu na demografický vývoj.
Kľúčové piliere Merzových reforiem (máj 2026):
- Zdravotníctvo: Redukcia nákladov v systéme zákonného poistenia.
- Dôchodky: Štrukturálna reforma reagujúca na starnutie populácie.
- Ekonomika: Odbúravanie byrokracie a podpora investícií.
- Modernizácia: Digitálna transformácia štátnej správy a priemyslu.
Apel na spoločnú cestu
Napriek nepriateľskej atmosfére kancelár vyzval odborárov, aby reformný proces nevnímali ako hrozbu, ale ako príležitosť na modernizáciu krajiny. Zdôraznil, že vláda potrebuje súčinnosť DGB pri hľadaní riešení, ktoré posunú Nemecko vpred. „Potrebujeme toto spoločné hľadanie ciest,“ uzavrel svoj prejav Merz.
|Reforma
|Hlavný argument vlády
|Reakcia odborov (DGB)
|Zdravotné poistenie
|Udržateľnosť nákladov
|Piskot a nesúhlas
|Dôchodkový systém
|Demografická realita
|Očakávaný tvrdý odpor
|Podpora podnikania
|Hospodársky rast
|Obavy o sociálne istoty
Máj 2026 sa pre kancelára Merza stáva skúškou politickej sily. Kým vláda argumentuje neúprosnou matematikou, nemecké odbory sa obávajú o stabilitu sociálneho štátu. Letná bitka o dôchodky tak pravdepodobne určí ďalšie smerovanie najväčšej európskej ekonomiky.