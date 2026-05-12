Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upokojuje verejnosť v súvislosti s výskytom hantavírusu na palube výletnej lode MV Hondius. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v utorok vyhlásil, že hoci situáciu nemožno podceňovať, nič nenasvedčuje vzniku rozsiahlej epidémie.
Vírus s dlhou inkubačnou dobou
Nákaza na lodi MV Hondius si doteraz vyžiadala životy troch pasažierov. Hantavírus patrí medzi vzácne, no nebezpečné ochorenia, na ktoré neexistuje vakcína ani špecifická liečba. Tedros na tlačovej konferencii v Madride upozornil, že kvôli inkubačnej lehote, ktorá môže trvať až 42 dní, sa v najbližších týždňoch môžu objaviť ďalšie prípady.
Evakuácia a diplomatické napätie
Viac ako 120 ľudí z paluby bolo v nedeľu a pondelok evakuovaných zo španielskych Kanárskych ostrovov. Prípad sprevádzali diplomatické nezhody – kým Kapverdy loď odmietli prijať, španielsky premiér Pedro Sánchez povolil zakotvenie napriek odporu regionálnej vlády. „Svet nepotrebuje viac sebectva, ale solidaritu,“ vyhlásil Sánchez.
Rozdielne prístupy ku karanténe
WHO odporúča pre cestujúcich prísnu 42-dňovú karanténu a sledovanie kontaktov. Tento postoj však nie je jednotný. Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) pod vedením Jaya Bhattacharyu naznačilo, že karanténa pre občanov USA nemusí byť povinná, čo vyvolalo diskusiu o koordinácii globálnej zdravotnej politiky v máji 2026.
|Kľúčové fakty
|Detaily o nákaze (máj 2026)
|Pôvodca
|Hantavírus (prenos hlodavcami)
|Obete
|3 potvrdené úmrtia
|Odporúčaná izolácia
|42 dní (podľa WHO)
|Stav lode
|Evakuovaná pri Kanárskych ostrovoch
Odborníci zdôrazňujú, že hantavírus sa nešíri tak ľahko ako COVID-19, a riziko pre širšiu verejnosť zostáva nízke. Príbeh MV Hondius však opätovne otvára otázky o pripravenosti prístavov na infekčné hrozby v post-pandemickej ére.