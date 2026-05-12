Slovenskú podnikateľskú verejnosť čaká kľúčový štvrtok. Koaličná rada sa má zísť 14. mája, aby prerokovala balík prorastových opatrení. Najväčším prekvapením je možný koniec kontroverznej transakčnej dane, ktorú v utorok v parlamente pripustil minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Transakčná daň na odstrel?
Hoci transakčná daň, zavedená v máji 2025, mala do štátnej pokladnice ročne priniesť približne 400 miliónov eur, minister Tomáš Drucker ju označil za jednu z najväčších bariér podnikania. „Myslím si, že sa na zrušení dohodneme. Cítil som aj z pozície pána premiéra, že si to vie predstaviť,“ uviedol minister. Podnikatelia túto daň kritizovali od jej vzniku, pričom od začiatku roka 2026 sú od nej oslobodení aspoň živnostníci.
Prorastové opatrenia v dvoch vlnách
Vláda plánuje postupovať strategicky. V prvom slede sa koalícia zameria na opatrenia, ktoré nezaťažujú štátny rozpočet. Ide predovšetkým o odstraňovanie administratívnej záťaže a byrokracie, čo má firmám uvoľniť ruky bez okamžitých nákladov pre štát.
Plánovaný harmonogram zmien (obdobie 2026 – 2029):
- Krátkodobé ciele: Zrušenie administratívnych bariér a diskusia o konci transakčnej dane.
- Strednodobé ciele: Príprava postupného znižovania daňového a odvodového zaťaženia.
- Dlhodobá vízia: Stabilné podnikateľské prostredie s jasným výhľadom do konca dekády.
Signál pre investorov
Podľa Druckera nie je možné dane a odvody znížiť zo dňa na deň, no je nevyhnutné ukázať investorom jasnú cestu. „Tú cestu treba pripraviť, ukázať sektoru a investorom, že toto je náš smer na roky 2027 až 2029,“ zdôraznil. Cieľom je obnoviť dôveru v slovenský trh a prilákať nový kapitál.
|Oblasť opatrení
|Typ vplyvu na rozpočet
|Hlavný cieľ
|Administratíva
|Neutrálny
|Menej byrokracie pre firmy
|Transakčná daň
|Negatívny (-400 mil. €)
|Odstránenie bariéry v biznise
|Dane a odvody
|Vysoký
|Zvýšenie konkurencieschopnosti SR
Máj 2026 sa tak môže stať bodom zlomu pre slovenskú ekonomiku. Ak sa koalícia skutočne dohodne na zrušení transakčnej dane, pôjde o jasný signál, že vláda uprednostňuje hospodársky rast pred okamžitým plnením rozpočtových príjmov. Definitívny verdikt sa dozvieme po štvrtkovom rokovaní lídrov.