Budúcnosť novej vojenskej nemocnice v Prešove nateraz visí na odbornom posudku. Minister obrany Robert Kaliňák v utorok pred parlamentným zdravotníckym výborom oznámil, že definitívne rozhodnutie o ďalšom postupe padne na prelome budúceho týždňa. Výstavbu aktuálne brzdia nekvalitné nosné stĺpy, ktoré odhalil stavebný dozor.
Problémové stĺpy a hrozba búrania
Podľa predbežných informácií zo Slovenskej technickej univerzity (STU) je na likvidáciu určených približne desať nosných stĺpov. Minister Robert Kaliňák zdôraznil, že štát v tomto prípade nezlyhal a náklady na nápravu ponesie zhotoviteľ. „Čaká nás debata o zárukách, aby sa situácia neopakovala, prípadne sa bude musieť riešiť ukončenie vzťahu,“ uviedol šéf rezortu obrany.
Fázy riešenia krízovej situácie na stavbe (máj 2026):
- Zastavenie prác: Oznámené 30. apríla kvôli kontrole kvality betonáže.
- Expertíza STU: Očakávané doručenie finálneho posudku budúci týždeň.
- Rozhodnutie: Určenie rozsahu búracích prác alebo sanácie nosných prvkov.
- Finančná zodpovednosť: Uplatnenie sankcií a nákladov voči zhotoviteľovi podľa zmluvy.
Opozícia žiada zmluvy a jasné termíny
Hoci sa diskusie na výbore zúčastnili traja ministri (Kaliňák, Drucker, Šaško), opoziční poslanci neskrývali nespokojnosť. Oskar Dvořák (PS) upozornil, že podľa uniknutých protokolov boli problémové betonáže realizované už pred tromi až štyrmi mesiacmi. KDH zasa vyčíta ministerstvu nezverejnenie zmlúv a nejasnosti v tom, o koľko sa stavba predraží a natiahne.
|Politický subjekt
|Hlavná výhrada / Postoj
|PS (O. Dvořák)
|Neskorá reakcia na chyby v betonáži.
|KDH (P. Stachura)
|Nezverejnenie zmlúv a nejasné náklady.
|SaS (T. Szalay)
|Otázna kontinuita po skončení volebného obdobia.
|Hnutie Slovensko
|Dôležitá je kvalita, čas nás vďaka vyňatiu z plánu obnovy netlačí.
Bez tlaku plánu obnovy, ale s neistotou
Bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí vníma situáciu pragmaticky. Keďže projekt už nie je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti, nie je viazaný na extrémne prísne termíny čerpania financií z EÚ. To dáva štátu priestor na opravu chýb bez straty európskych zdrojov, hoci celkové dokončenie nemocnice sa nepochybne posunie.
Máj 2026 tak zostáva pre Prešov mesiacom čakania. Ak posudok potvrdí vážne narušenie statiky, projekt za desiatky miliónov eur môže čakať rozsiahla sanácia, ktorá otestuje trpezlivosť pacientov aj stabilitu dodávateľských vzťahov ministerstva obrany.