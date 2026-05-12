Slovenskí obchodníci majú od začiatku mája novú povinnosť: pri nákupoch nad jedno euro musia zákazníkom umožniť aspoň jeden spôsob bezhotovostnej platby. Finančná správa (FS) v utorok oznámila spustenie špeciálneho online formulára, cez ktorý môžu nespokojní občania anonymne nahlasovať prevádzky porušujúce tento zákon.
Nahlasovanie je anonymné a jednoduché
Hovorca FS Daniel Kováč potvrdil, že kupujúci môžu podnety podávať prostredníctvom formulára „Bezhotovostná platba – oznámenie“ na portáli finančnej správy. Pre úspešné nahlásenie stačí uviesť názov prevádzky, miesto a dátum nákupu. Priloženie fotografie pokladničného dokladu je vítané, nie však povinné. Tento krok má pomôcť štátu zmapovať disciplínu obchodníkov po zavedení novely zákona o e-kase.
Akceptované formy bezhotovostnej platby (máj 2026):
- Platobná karta: Cez klasický alebo mobilný platobný terminál.
- QR kód: Okamžitá platba cez bankovú aplikáciu.
- Bankový prevod: Okamžitý prevod na účet predajcu.
- Iné formy: Napríklad platba mobilom alebo hodinkami cez digitálne peňaženky.
Finančná správa sľubuje najskôr edukáciu, potom pokuty
Prezident FS Jozef Kiss uviedol, že cieľom v úvodnom období nie je represia. „Pri prvom zistení nedostatkov sa zameriame predovšetkým na edukáciu a metodickú pomoc,“ uviedol. Ak však obchodník pochybí opakovane, sankcie budú citeľné a môžu viesť až k zákazu činnosti.
|Zistené porušenie
|Sankcia / Postup
|Prvé zistenie
|Upozornenie a metodická pomoc (bez pokuty)
|Druhé zistenie
|Pokuta od 500 € do 15 000 €
|Opakované zistenia
|Pokuta od 3 000 € do 40 000 € + zákaz predaja
Koho sa nová povinnosť týka?
Zákon nerozlišuje medzi typom prevádzky. Povinnosť platí pre každého, kto používa registračnú pokladnicu (e-kasu), čo zahŕňa:
- Maloobchodné predajne a trhoviská.
- Reštaurácie, kaviarne a bary.
- Služby (kaderníctva, autoservisy, čistiarne).
- Zdravotnícke ambulancie.
Máj 2026 tak prináša definitívny koniec éry „iba hotovosť“ v slovenskom obchode. Finančná správa jasne deklaruje, že bezhotovostná platba je dnes prirodzeným štandardom, na ktorý majú občania zákonné právo. Obchodníci majú teraz krátky čas na adaptáciu, než začnú kontroly uplatňovať plnú moc zákona.