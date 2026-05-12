Na bratislavskom výstavisku Incheba na Einsteinovej ulici dnes slávnostne otvorili medzinárodný veľtrh IDEB Defence & Security 2026. Jedno z najvýznamnejších podujatí v oblasti obrannej techniky v strednej Európe privítalo špičkových politických predstaviteľov aj zahraničné delegácie z Vietnamu či Azerbajdžanu.
Fico: NATO je pilierom, Európa potrebuje autonómiu
Predseda vlády SR Robert Fico vo svojom otváracom príhovore zdôraznil, že Severoatlantická aliancia zostáva základným pilierom bezpečnosti Slovenska. Zároveň však apeloval na posilnenie strategickej nezávislosti Európy. „To znamená napredovať v prvom rade v individuálnej schopnosti brániť sa, ktorá je základným stavebným kameňom našej kolektívnej obrany,“ uviedol premiér s tým, že svet smeruje k novej bezpečnostnej štruktúre.
Slovenská špička a medzinárodná spolupráca
Minister obrany Robert Kaliňák vyzdvihol, že moderná technika je výsledkom úzkej kooperácie. Na veľtrhu môžu návštevníci vidieť nielen slovenské inovácie, ale aj techniku mnohonárodnej brigády NATO pôsobiacej na našom území. Podľa Kaliňáka majú slovenské zbrojárske firmy svetové parametre a veľtrh je ideálnym miestom na nadviazanie nových partnerstiev.
Kľúčové lákadlá veľtrhu IDEB 2026:
- Vzdušné sily: Prezentácia slovenských stíhacích lietadiel F-16.
- Protivzdušná obrana: Izraelský systém Barak MX.
- Robotika: Drony, miniponorky a robotické systémy záchranných zložiek.
- Kriminalistika: Moderné technológie pre 3D dokumentovanie miesta činu.
Bezpečnosť nie je len o armáde
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok pripomenul, že bezpečnosť krajiny tvoria aj policajti a hasiči. Rezort vnútra na výstavisku prezentuje špecializovanú komunikačnú techniku a vybavenie elitných útvarov. Dôraz sa kladie najmä na modernizáciu expertných technológií, ktoré pomáhajú pri dokumentovaní trestnej činnosti v najnáročnejších podmienkach.
|Štatistika veľtrhu
|Údaje pre rok 2026
|Počet vystavovateľov
|Viac ako 150
|Zastúpené krajiny
|17 štátov
|Kusy techniky
|Viac ako 250
|Trvanie podujatia
|Do štvrtka 14. mája
IDEB 2026 potvrdzuje, že Slovensko je dôležitým hráčom na poli obrannej diplomacie. Veľtrh potrvá do štvrtka a očakáva sa, že okrem odbornej verejnosti priláka tisíce návštevníkov, ktorí chcú na vlastné oči vidieť techniku, ktorá tvorí obranný štít našej krajiny.