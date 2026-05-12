Európska únia stojí na prahu radikálnej zmeny v digitálnom priestore. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok oznámila, že Brusel intenzívne zvažuje obmedzenie prístupu detí na sociálne siete. Nové pravidlá, ktoré by mohli zahŕňať aj plošné zákazy, by mali byť navrhnuté už počas tohto leta.
Koniec ignorovania minimálneho veku
Na summite o umelej inteligencii a deťoch v Kodani von der Leyenová zdôraznila, že diskusia o vekových hraniciach je nevyhnutná. Inšpiráciou je Dánsko a ďalších deväť členských štátov, ktoré už pripravujú vlastné reštrikcie. Podľa predsedníčky EK je kľúčové zmeniť perspektívu: „Otázkou nie je, či by mladí ľudia mali mať prístup na sociálne siete. Otázkou je, či by sociálne siete mali mať prístup k mladým ľuďom.“
Expertíza do júla, potom činy
EK už poverila skupinu expertov, aby do júla 2026 vypracovala správu s konkrétnymi krokmi na ochranu maloletých. V hre je nielen prísnejšie overovanie veku, ale v krajnom prípade aj úplný zákaz vybraných platforiem pre deti.
Aktuálne prebiehajúce vyšetrovania platforiem (máj 2026):
- TikTok: Preverovanie ochrany súkromia a vplyvu na duševné zdravie detí.
- Meta (Instagram a Facebook): Vyšetrovanie nedostatočného bránenia v prístupe deťom mladším ako 13 rokov.
- Nariadenie o digitálnych službách (DSA): Hlavný legislatívny nástroj, na ktorom sú vyšetrovania založené.
Súboj s technologickými gigantmi a tlak z USA
Podpredsedníčka EK Henna Virkkunenová už skôr upozornila, že spoločnosť Meta porušuje európske právo, čím vystavuje milióny detí nevhodnému obsahu. Von der Leyenová v utorok rázne obhajovala európsku legislatívu, hoci čelí kritike zo strany administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa.
„Ukázali sme, že budeme pokračovať aj napriek prekážkam. Stanovili sme pravidlá. Je to zákon a tí, ktorí ho porušujú, budú braní na zodpovednosť,“ vyhlásila von der Leyenová bez priameho menovania USA.
Budúcnosť detí v online priestore
EÚ sa snaží vytvoriť bezpečný „digitálny pieskovisko“, kde by algoritmy nemali priamy dosah na najzraniteľnejšie skupiny. Očakáva sa, že letný návrh prinesie prísne technické požiadavky na biometrické alebo bankové overovanie veku, ktoré by ukončilo éru fiktívnych dátumov narodenia pri registrácii.
Máj 2026 sa tak môže zapísať do histórie ako moment, kedy Európa začala aktívne chrániť duševné zdravie mladej generácie pred agresívnymi algoritmami sociálnych sietí. Boj o technologickú suverenitu a bezpečnosť detí sa však len začína.