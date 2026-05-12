Rakúska metropola sa dnes večer stane hlavným mestom európskej hudby. Vo Wiener Stadthalle štartuje jubilejný 70. ročník pesničkovej súťaže Eurovízia. Hoci ide o oslavu popu, tohtoročnú „olympiádu hudby“ sprevádzajú bezprecedentné bezpečnostné opatrenia, politické bojkoty a historicky najnižšia účasť krajín za posledné dve desaťročia.
Politika v zákulisí: Bojkot a dvojaký meter
Na tohtoročnej súťaži sa zúčastňuje len 35 krajín, čo je najmenej od roku 2004. Dôvodom je vyostrená geopolitická situácia. Štáty ako Írsko, Island, Holandsko, Slovinsko a Španielsko účasť odmietli na znak protestu proti prítomnosti Izraela. Amnesty International a viac ako tisíc umelcov, vrátane Briana Ena či Petra Gabriela, kritizujú Európsku vysielaciu úniu (EBU) za to, že Izrael nevylúčila podobne ako Rusko v roku 2022.
Naopak, po pauze sa do súťažného kolotoča vracajú Bulharsko, Rumunsko a Moldavsko. Slovensko v zozname účastníkov opäť chýba.
Bezpečnosť pod dohľadom FBI
Viedeň neponecháva nič na náhodu. Po skúsenostiach so zmarenoým teroristickým útokom na koncerty Taylor Swift pred dvoma rokmi spolupracuje rakúska polícia úzko s americkou FBI. Okrem fyzických hrozieb sa organizátori pripravujú aj na masívne kybernetické útoky, ktoré by mohli narušiť priamy prenos sledovaný miliónmi divákov.
Technická revolúcia a favoriti
Tohtoročným unikátom je vystúpenie fínskej huslistky Lindy Lampeniusovej. EBU prvýkrát po dlhých rokoch povolila živú hru na hudobný nástroj, čo je v prísnom televíznom formáte kvôli technickej náročnosti zvyčajne zakázané. Práve Fínsko je podľa stávkových kancelárií najväčším favoritom na víťazstvo s pravdepodobnosťou až 43 %.
Prehľad kľúčových termínov a favoritov (máj 2026):
- 12. a 14. máj: Semifinálové kolá.
- 16. máj: Veľké finále vo Viedni.
- Top favoriti: Fínsko, Dánsko, Grécko, Francúzsko, Ukrajina.
- Automatickí finalisti: Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Británia a domáce Rakúsko.
Eurovízia dobýva Áziu
Rok 2026 prinesie aj historický míľnik v expanzii značky. Po prvýkrát v dejinách sa súťaž oficiálne presunie aj mimo európsky kontinent. Thajský Bangkok bude 14. novembra hostiť premiérový ázijský debut tejto pesničkovej šou.
Kým sa však pozornosť upriami na Thajsko, svet bude v najbližších dňoch sledovať Viedeň. Dokáže rakúsko-maďarský spevák Cosmó obhájiť domáci triumf, alebo sa víťazstvo presunie na sever k fínskym husliam? Jasno bude už túto sobotu.