Snaha vládnej koalície o zavedenie referenda o predčasných voľbách do Ústavy SR naráža na jednotný odpor parlamentnej opozície. Strany PS, SaS a KDH v utorok ostro kritizovali nielen samotný obsah novely z dielne ministerstva spravodlivosti, ale aj spôsob, akým je presadzovaná – bez odbornej diskusie a „za zatvorenými dverami“.
SaS: Cudzorodý prvok v parlamentnej demokracii
Podpredsedníčka SaS Mária Kolíková označila návrh za nebezpečný experiment, ktorý do politiky nevnesie stabilitu, ale ďalší chaos. Podľa nej je neprijateľné, aby sa takto zásadná zmena ústavy riešila cez pripomienkové konanie bez predchádzajúcej celospoločenskej debaty. Poslanec Ondrej Dostál doplnil, že skracovanie volebného obdobia ľudovým hlasovaním považuje za populistický nástroj, ktorý nerešpektuje výsledky volieb.
Kritické výhrady opozície:
- Absencia diskusie: Zmena ústavy je predkladaná narýchlo a bez odborného dialógu.
- Súdna rada: Opozícia varuje pred snahou „zabetónovať“ súčasných členov Súdnej rady SR, aby boli v budúcnosti neodvolateľní.
- Princíp stability: Referendum o predčasných voľbách podľa nich narúša podstatu parlamentného systému.
PS a KDH: Žiadna spolupráca na zmene ústavy
Hnutie Progresívne Slovensko (PS) odkázalo, že s touto koalíciou nebude hlasovať za žiadnu ústavnú zmenu. Hoci pripúšťajú diskusiu o výhradách Európskej komisie voči Súdnej rade, považujú za nevhodné „zakonzervovať“ súčasný stav inštitúcií. Podobný postoj zaujalo aj KDH, ktoré zdôraznilo, že každá zmena musí posilňovať dôveru v právny štát, čo tento návrh podľa nich nespĺňa.
Ako by fungovalo „ľudové hlasovanie“?
Návrh Ministerstva spravodlivosti SR predpokladá, že občania by mohli odvolať parlament v prípade zásadnej straty dôvery. Proces by mal jasne stanovené mantinely, aby sa zabránilo permanentnej volebnej kampani.
|Parameter
|Podmienka podľa návrhu
|Iniciácia
|Petícia s 350 000 podpismi oprávnených voličov
|Kedy nemožno vyhlásiť
|Prvých a posledných 6 mesiacov volebného obdobia NR SR / prezidenta
|Výnimočné stavy
|Nemožno počas vojny a vojnového stavu
|Platnosť výsledku
|Súhlas 3/5 väčšiny z počtu voličov posledných parlamentných volieb
Boj o nezávislosť justície
Okrem referenda novela otvára aj otázku Súdnej rady SR. Navrhované zmeny v dôvodoch na odvolanie jej členov vníma opozícia ako pokus vládnej moci upevniť si vplyv nad súdnictvom aj po skončení svojho mandátu. Rezort spravodlivosti naopak tvrdí, že ide o zabezpečenie stability a odbornosti v rámci najvyššieho orgánu sudcovskej legitimity.
Máj 2026 tak prináša hlboký politický rozkop. Keďže koalícia na zmenu ústavy potrebuje 90 hlasov, bez podpory aspoň časti opozície zostane návrh o ľudovom hlasovaní len v rovine politických deklarácií. Ostrý tón PS, SaS a KDH však naznačuje, že k žiadnemu kompromisu v tejto otázke v blízkej dobe nedôjde.