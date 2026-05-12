Slovenskú politickú scénu čaká zásadná debata o zmene ústavy. Strana Hlas-SD plánuje využiť prebiehajúci legislatívny proces a prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu vložiť do základného zákona štátu inštitút referenda o skrátení volebného obdobia parlamentu.
Hlas-SD: „Moc ľuďom treba vrátiť“
Predseda poslaneckého klubu Hlas-SD Róbert Puci potvrdil, že strana chce naplniť svoj dlhodobý sľub. Podľa jeho slov by občania mali mať právo vziať politikom mandát skôr, ak s ich prácou nie sú spokojní. Hlas-SD chce tento bod pridať k už existujúcej novele, ktorá primárne rieši predĺženie volebného obdobia pre samosprávy zo štyroch na päť rokov.
„Nakoľko je na predĺženie funkčného obdobia starostov a primátorov potrebná novela Ústavy SR, ostáva pre nás prioritou podať k nej pozmeňujúci návrh aj o skrátení volebného obdobia referendom,“ vysvetlil Puci pre TASR.
Koaličná neinformovanosť a podpora Smeru
Zaujímavosťou je, že hoci Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR už predložilo vlastný návrh do medzirezortného pripomienkovania, koaliční partneri o ňom vopred nevedeli. SNS ústami Zuzany Škopcovej uviedla, že sa vyjadrí až po rokovaní koaličnej rady. Naopak, Smer-SD už avizoval jasnú podporu tejto iniciatíve.
Prísne pravidlá pre úspešné odvolanie
Návrh z dielne ministerstva spravodlivosti však nepočíta s jednoduchou väčšinou. Aby bolo referendum o odvolaní parlamentu platné a účinné, muselo by splniť prísne matematické kvórum.
Parametre navrhovaného referenda (máj 2026):
- Cieľ: Odvolanie Národnej rady SR pred uplynutím funkčného obdobia.
- Potrebná väčšina: Za odvolanie musí hlasovať trojpätinová väčšina (60 %) voličov.
- Referenčná úroveň: Počet hlasov sa počíta z celkového počtu voličov, ktorí sa zúčastnili na posledných parlamentných voľbách.
Zmena pre samosprávy
Súbežne s touto „veľkou“ politickou zmenou sa v parlamente nachádza aj návrh na zosúladenie volebných cyklov samospráv. Hlas-SD navrhuje, aby sa obdobie pre starostov, primátorov a županov predĺžilo na 5 rokov, čím by sa zjednotilo s funkčným obdobím iných ústavných orgánov.
Máj 2026 môže priniesť jednu z najvýznamnejších ústavných zmien poslednej dekády. Ak sa koalícia zhodne na finálnom znení, referendum o predčasných voľbách sa stane pevnou súčasťou slovenského demokratického systému, hoci s nastavenými bariérami, ktoré majú brániť jeho zneužívaniu na destabilizáciu krajiny.