Slováci sa v digitálnom svete správajú hazardne. Hoci sa kybernetické hrozby neustále vyvíjajú, naše heslá zostávajú zaseknuté v minulosti. Najnovšia analýza potvrdzuje, že „adamko“ či „milacik“ stále otvárajú dvere hackerom, ktorí takéto kombinácie prelomia skôr, než stihnete dopiť kávu.

Analýza CRIF: Primitívne heslá vládnu Slovensku

Podľa najnovšej správy CRIF Cyber Observatory 2025 Slováci stále podceňujú základnú kybernetickú hygienu. Hackeri dokážu najčastejšie používané heslá prelomiť za menej než jednu sekundu. Kým v minulom roku dominovali ženské mená, aktuálny rebríček ovládli zdrobneniny a jednoduché číselné rady.

Najčastejšie ukradnuté heslá na Slovensku (rok 2025):

  • Číselné rady: „123456789“, „66366636“.
  • Mužské mená a zdrobneniny: „adamko“, „tomasko“, „patrik“.
  • Emotívne výrazy: „milacik“.

Česi milujú „maminku“, my sme sa mierne zlepšili

Zaujímavé porovnanie prináša pohľad k našim susedom. V Českej republike sa už dva roky drží na vrchole obľúbenosti „eliska“ a „maminka“, ku ktorým sa v roku 2025 pridali „pepicek“ či „slunicko“. V globálnom rebríčku krajín najviac postihnutých krádežou e-mailov a hesiel je však situácia nasledovná:

Krajina Umiestnenie (2025) Trend oproti 2024
USA 1. miesto Stagnácia (najviac útokov)
Česká republika 14. miesto Vysoká zraniteľnosť
Slovensko 36. miesto Mierne zlepšenie (+2 miesta)

Globálne domény pod paľbou

Analýza CRIF Cyber Observatory upozorňuje, že najväčšie riziko krádeže údajov hrozí používateľom s globálnymi doménami .com a .net. Hoci sa Slovensko medziročne posunulo z 34. na 36. miesto (čím sa mierne znížil relatívny počet ukradnutých účtov), stále patríme medzi krajiny s významnou mierou digitálnej zraniteľnosti.

Ako sa nestať obeťou v roku 2026?

Odborníci pripomínajú, že silné heslo by malo byť unikátne pre každú službu. Základné pravidlá dnes zahŕňajú:

  • Dĺžka: Minimálne 12 až 16 znakov.
  • Komplexnosť: Kombinácia veľkých a malých písmen, číslic a špeciálnych znakov.
  • Dvojfázové overenie (2FA): Kľúčový prvok ochrany, ktorý zastaví hackera aj v prípade, že pozná vaše heslo.

Dáta z mája 2026 sú jasným varovaním. Pokiaľ sa nenaučíme používať správcov hesiel a budeme sa spoliehať na mená svojich blízkych, budeme v štatistikách kybernetickej kriminality figurovať aj naďalej. Bezpečnosť vašich digitálnych spomienok a financií totiž začína pri „hlúpom“ hesle.