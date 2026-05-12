Slováci sa v digitálnom svete správajú hazardne. Hoci sa kybernetické hrozby neustále vyvíjajú, naše heslá zostávajú zaseknuté v minulosti. Najnovšia analýza potvrdzuje, že „adamko“ či „milacik“ stále otvárajú dvere hackerom, ktorí takéto kombinácie prelomia skôr, než stihnete dopiť kávu.
Analýza CRIF: Primitívne heslá vládnu Slovensku
Podľa najnovšej správy CRIF Cyber Observatory 2025 Slováci stále podceňujú základnú kybernetickú hygienu. Hackeri dokážu najčastejšie používané heslá prelomiť za menej než jednu sekundu. Kým v minulom roku dominovali ženské mená, aktuálny rebríček ovládli zdrobneniny a jednoduché číselné rady.
Najčastejšie ukradnuté heslá na Slovensku (rok 2025):
- Číselné rady: „123456789“, „66366636“.
- Mužské mená a zdrobneniny: „adamko“, „tomasko“, „patrik“.
- Emotívne výrazy: „milacik“.
Česi milujú „maminku“, my sme sa mierne zlepšili
Zaujímavé porovnanie prináša pohľad k našim susedom. V Českej republike sa už dva roky drží na vrchole obľúbenosti „eliska“ a „maminka“, ku ktorým sa v roku 2025 pridali „pepicek“ či „slunicko“. V globálnom rebríčku krajín najviac postihnutých krádežou e-mailov a hesiel je však situácia nasledovná:
|Krajina
|Umiestnenie (2025)
|Trend oproti 2024
|USA
|1. miesto
|Stagnácia (najviac útokov)
|Česká republika
|14. miesto
|Vysoká zraniteľnosť
|Slovensko
|36. miesto
|Mierne zlepšenie (+2 miesta)
Globálne domény pod paľbou
Analýza CRIF Cyber Observatory upozorňuje, že najväčšie riziko krádeže údajov hrozí používateľom s globálnymi doménami .com a .net. Hoci sa Slovensko medziročne posunulo z 34. na 36. miesto (čím sa mierne znížil relatívny počet ukradnutých účtov), stále patríme medzi krajiny s významnou mierou digitálnej zraniteľnosti.
Ako sa nestať obeťou v roku 2026?
Odborníci pripomínajú, že silné heslo by malo byť unikátne pre každú službu. Základné pravidlá dnes zahŕňajú:
- Dĺžka: Minimálne 12 až 16 znakov.
- Komplexnosť: Kombinácia veľkých a malých písmen, číslic a špeciálnych znakov.
- Dvojfázové overenie (2FA): Kľúčový prvok ochrany, ktorý zastaví hackera aj v prípade, že pozná vaše heslo.
Dáta z mája 2026 sú jasným varovaním. Pokiaľ sa nenaučíme používať správcov hesiel a budeme sa spoliehať na mená svojich blízkych, budeme v štatistikách kybernetickej kriminality figurovať aj naďalej. Bezpečnosť vašich digitálnych spomienok a financií totiž začína pri „hlúpom“ hesle.