Obyvatelia západného Slovenska by si mali v utorok dávať pozor na silný nárazový vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre viaceré okresy výstrahu 1. stupňa, ktorá potrvá až do podvečerných hodín.
Vietor zasiahne najmä nížiny
Silné prúdenie vzduchu zasiahne predovšetkým Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj, pričom vietor sa nevyhne ani okresu Komárno či Levice. Meteorológovia predpovedajú, že vietor bude dosahovať priemernú rýchlosť okolo 45 km/h, no nebezpečné budú najmä nárazy.
Zoznam okresov s vydanou výstrahou (12. máj 2026):
- Bratislavský kraj: Bratislava, Pezinok, Senec.
- Nitriansky kraj: Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa.
- Trnavský kraj: Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Trnava.
Silný vietor zasiahne najmä okresy na západe, SHMÚ vydal výstrahu; Foto: shmu.sk
Výstrahy sú v platnosti od 8.00 h do 18.00 h. Najkritickejšia situácia sa očakáva popoludní, keď nárazy vetra môžu dosiahnuť 65 až 70 km/h. Podľa SHMÚ môže takáto rýchlosť spôsobiť škody menšieho rozsahu, ako napríklad polámané vetvy stromov či nestabilitu ľahších predmetov v exteriéri.