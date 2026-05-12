Financie v slovenských domácnostiach sú rozdelené na takmer presné tretiny. Kým časť párov vsádza na absolútnu spoločnú kasu, iní si strážia nezávislosť. Nový prieskum 365.bank však odhaľuje aj odvrátenú stranu spoločného života – finančné tajomstvá a nákupy „za chrbtom“ partnera.
Tri modely hospodárenia
Podľa aktuálnych dát neexistuje medzi Slovákmi a Slovenkami jediný dominantný spôsob, ako spravovať rodinný rozpočet. Spoločnosť je v tejto otázke rozdelená na tri takmer identické skupiny:
- Úplné zdieľanie: Približne tretina párov má všetky peniaze spoločné.
- Absolútna nezávislosť: Tretina respondentov neuvádza žiadne spoločné financie.
- Hybridný model: Zvyšná tretina kombinuje spoločné prostriedky s individuálnymi účtami.
„Spoločný účet prináša prehľad, zatiaľ čo oddelené prostriedky zachovávajú slobodu rozhodovania,“ vysvetľuje Zuzana Blažečková Janove, šéfka PR 365.bank. Banka klientom odporúča práve kombinovaný model ako prevenciu pred nedorozumeniami.
Finančné tajomstvá sú bežnou realitou
Transparentnosť vo vzťahoch má svoje limity. Takmer každý tretí Slovák v prieskume priznal, že disponuje peniazmi, o ktorých jeho partner alebo partnerka vôbec netuší. Zaujímavosťou je, že tento fenomén nesúvisí s vekom, vzdelaním ani regiónom – tajné úspory si tvoria muži aj ženy v rovnakej miere.
Ešte bežnejšie je zatajovanie konkrétnych nákupov. Až 40 % respondentov už niekedy pred partnerom skrylo svoje výdavky. Najúprimnejší sú v tejto oblasti mladí ľudia do 35 rokov, kde nákupy tají menej ako 30 % opýtaných.
Hlavné zistenia prieskumu:
|Kategória
|Podiel respondentov
|Zatajený nákup alebo výdavok
|40 %
|Financie, o ktorých partner nevie
|33 %
|Mladí (18-35), ktorí taja výdavky
|< 30 %
Zlatá stredná cesta
Odborníci sa zhodujú, že ideálne nastavenie spočíva v spoločnom krytí nákladov na bývanie, stravu či deti, pričom si každý z dvojice ponechá „vlastné“ peniaze na osobné radosti. Takýto prístup zvyšuje finančnú gramotnosť oboch partnerov a predchádza pocitom kontroly či obmedzovania.
Dáta z mája 2026 jasne ukazujú, že hoci sú Slováci v otázke spoločných účtov konzervatívni, potreba mať „niečo vlastné bokom“ je v našej povahe hlboko zakorenená. Finančná nezávislosť sa tak stáva dôležitým pilierom moderného partnerského spolužitia.