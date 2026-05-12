Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ostro odsúdil Európsku úniu v reakcii na pondelkovú politickú dohodu európskych ministrov zahraničných vecí. Tí sa zhodli na uvalení bezprecedentných sankcií na radikálnych izraelských osadníkov, ktorí sa podieľajú na násilnostiach voči Palestínčanom na okupovanom Západnom brehu Jordánu.
Špinavá práca pre Európu a obvinenia z antisemitizmu
Reakcia izraelského vedenia na európske sankcie na seba nenechala dlho čakať. Kancelária Benjamina Netanjahua zverejnila na sociálnej sieti X mimoriadne ostré vyhlásenie namierené priamo proti Bruselu.
„Zatiaľ čo Izrael a USA ‚odvádzajú za Európu špinavú prácu‘ tým, že bojujú v mene civilizácie proti džihádistickým šialencom v Iráne a inde vo svete, EÚ odhalila svoj morálny úpadok tým, že vytvára falošnú symetriu medzi izraelskými občanmi a teroristami z Hamasu,“ uvádza sa v oficiálnom stanovisku premiéra.
Proti rozhodnutiu európskeho bloku sa okamžite a dôrazne ohradili aj ďalší kľúčoví členovia izraelského kabinetu:
- minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben Gvir označil Európsku úniu priamo za antisemitskú,
- šéf izraelskej diplomacie Gideon Saar obvinil blok z „neprípustného porovnania“, pričom odsúdil, že EÚ stavia na rovnakú úroveň izraelských občanov a teroristov z Hamasu.
Krvavé štatistiky zo Západného brehu
Rozhodnutie Bruselu prichádza v čase kritickej bezpečnostnej situácie. Od začiatku vojny v Pásme Gazy, ktorá vypukla v októbri 2023, došlo na okupovanom Západnom brehu Jordánu k alarmujúcemu nárastu násilností.
Podľa údajov palestínskych úradov pripravili izraelskí vojaci a radikálni osadníci na tomto území o život už viac ako 1060 Palestínčanov, pričom ide prevažne o civilistov. Situáciu ešte viac eskaluje fakt, že Izrael minulý rok schválil ďalší projekt kontroverznej výstavby nových osád. Tento krok podľa kritikov ešte viac izoluje východný Jeruzalem – územie okupované a anektované Izraelom s prevažne palestínskym obyvateľstvom – od zvyšku Západného brehu.