Bývalý generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Anders Fogh Rasmussen vyzval v pondelok na vytvorenie novej globálnej aliancie demokratických štátov. Tá by mala byť schopná v prípade potreby čeliť nielen Číne, ale aj Spojeným štátom. Podľa Rasmussena totiž súčasný americký prezident Donald Trump sťahuje USA z ich tradičnej pozície vedúceho lídra na svetovej scéne.
Nová aliancia D7 a hľadanie lídra slobodného sveta
Bývalý šéf NATO predostrel svoju víziu v rozhovore pre organizáciu Democracy News Alliance. Upozornil v ňom na fakt, že demokratický svet momentálne prichádza o svoju hlavnú oporu a musí na túto situáciu inštitucionálne reagovať.
„Od detstva som obdivoval USA a považoval som ich za prirodzeného lídra slobodného sveta. Zdá sa však, že prezident Trump sa z tejto úlohy stiahol. Potrebujeme teda nového lídra slobodného sveta,“ vyhlásil Anders Fogh Rasmussen.
Rasmussenom navrhovaná aliancia by niesla pracovný názov „D7“, pričom písmeno „D“ by symbolizovalo demokraciu. Združovať by mala kľúčové demokratické mocnosti, medzi ktoré by podľa jeho predstáv patrili:
- Európska únia a Británia,
- Japonsko a Južná Kórea,
- Kanada, Austrália a Nový Zéland.
Ekonomický článok 5 a boj proti nátlaku
Jedným z najambicióznejších bodov Rasmussenovho návrhu je zavedenie takzvaného „ekonomického článku 5“. Išlo by o ochranný mechanizmus inšpirovaný známym článkom o vzájomnej vojenskej obrane z Washingtonskej zmluvy. V praxi by to znamenalo, že ekonomický útok na jedného člena aliancie D7 by sa automaticky považoval za útok na všetkých zúčastnených. Tento krok by mal spoločne čeliť ekonomickému nátlaku zo strany Číny a potenciálne aj samotných Spojených štátov.
Okrem toho bývalý generálny tajomník NATO vyzval demokratické krajiny aj na ďalšie strategické kroky:
- užšiu spoluprácu v oblasti nastavovania technologických noriem,
- výrazné zníženie závislosti od kritických surovín z nedemokratických štátov,
- zvýšenie finančných investícií v krajinách globálneho Juhu ako priamu a atraktívnejšiu alternatívu k čínskemu financovaniu.
Svoje radikálne návrhy na zmenu globálneho usporiadania predniesol Rasmussen v predvečer 9. Kodanského summitu o demokracii. Toto významné medzinárodné podujatie dlhodobo organizuje ním založená nezisková organizácia Alliance of Democracies, ktorá sa snaží hľadať odpovede na rastúci vplyv autokratických režimov a nestabilitu vo svete.