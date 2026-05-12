Ukrajinské hlavné mesto Kyjev sa bezprostredne po skončení dočasného trojdňového prímeria stalo opäť terčom ruských útokov. V noci na utorok sa nad metropolou objavili nepriateľské drony, čo viedlo k vyhláseniu prvého leteckého poplachu od uplynulého piatka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Nočný poplach a výzva k obyvateľom
Úrady v Kyjeve museli v noci okamžite reagovať na obnovenú hrozbu zo vzduchu a civilné obyvateľstvo vyzvali na maximálnu opatrnosť.
„Nad Kyjevom sa momentálne nachádzajú nepriateľské bezpilotné lietadlá. Prosím, zostaňte v bezpečí, kým nebude poplach odvolaný,“ napísal prostredníctvom platformy Telegram šéf vojenskej správy hlavného mesta Tymur Tkačenko.
Koniec Trumpovho prímeria
Trojdňové prímerie, ktoré vstúpilo do platnosti 9. mája, sa oficiálne skončilo v pondelok pred polnocou miestneho času. Toto krátke obdobie čiastočného pokoja zbraní malo nasledujúci kontext:
- dohodu minulý týždeň sprostredkoval americký prezident Donald Trump pri príležitosti osláv Dňa víťazstva v Moskve,
- hoci sa Rusko počas tohto obdobia skutočne zdržalo masívnych dronových a raketových útokov na veľké mestá,
- obe bojujúce strany neustále hlásili množstvo menších prípadov porušenia prímeria priamo na frontovej línii.
Návrat ruských bezpilotných lietadiel nad Kyjev len niekoľko minút po uplynutí moratória tak definitívne potvrdzuje obavy ukrajinského vedenia. Kremeľ tak demonštruje, že po skončení osláv v Moskve okamžite obnovuje plnú intenzitu svojich vzdušných úderov.