Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok rázne varoval, že Rusko nemá v úmysle prebiehajúcu vojnu ukončiť, a preto sa Kyjev aktívne pripravuje na ďalšiu vlnu útokov. Vyjadrenie ukrajinského lídra prichádza tesne pred koncom trojdňového prímeria, ktoré počas osláv Dňa víťazstva sprostredkovali Spojené štáty. O najnovšom vývoji informuje TASR na základe správ agentúry Reuters.
Putinove reči o mieri a odmietnutý Schröder
Kým ruský prezident Vladimir Putin v sobotu po oslavách v Moskve prekvapivo vyhlásil, že sa podľa neho vojna na Ukrajine chýli ku koncu, kroky Kremľa a realita na bojisku vyvolávajú pochybnosti. Ruský líder zároveň za preferovaného sprostredkovateľa mierových rozhovorov z európskej strany označil bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera. Predstavitelia EÚ však v pondelok takúto myšlienku okamžite a rázne odmietli.
Ukrajinský prezident vo svojom večernom videopríhovore zhodnotil uplynulé hodiny dočasného pokoja zbraní pesimisticky:
„Dnes na fronte nebolo ticho. Bojové operácie pokračovali. Rusko nemá v úmysle túto vojnu ukončiť. A my sa, žiaľ, pripravujeme na nové útoky. Ale mier musí prísť. Práve na tom pracujeme,“ uviedol Zelenskyj.
Porušovanie prímeria a tisíce incidentov
Hoci prímerie platilo od sobotňajšej polnoci, obe bojujúce strany hlásili neutíchajúce boje pozdĺž celej frontovej línie. Situácia počas sprostredkovaného moratória sa vyznačovala viacerými stretmi:
- na viacerých úsekoch pokračovali útoky prostredníctvom bezpilotných dronov a ťažkého delostrelectva,
- Moskva podľa ukrajinského prezidenta síce upustila od rozsiahlych leteckých a raketových úderov, no v lokálnych pozemných útokoch naďalej pokračovala,
- ukrajinské obranné jednotky na tieto výpady museli reagovať, aby udržali a ubránili svoje pozície.
Z porušovania dohôd sa však obviňujú obe strany navzájom. Ruské ministerstvo obrany vydalo vlastnú štatistiku, podľa ktorej od začiatku trojdňového prímeria zaznamenalo neuveriteľných 23 802 prípadov jeho porušenia zo strany Ukrajiny. Po vypršaní dočasného moratória sa tak očakáva ďalšia tvrdá eskalácia ozbrojeného konfliktu, na ktorú už Kyjev svoje jednotky pripravuje.