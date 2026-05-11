Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf vyslal do Washingtonu mimoriadne tvrdý odkaz. Reagoval tak na nedávne vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa o krehkosti ich vzájomného prímeria. Kálíbáf varoval, že ozbrojené sily islamskej republiky sú v prípade napadnutia pripravené ostro a rázne zareagovať. Informácie o stupňujúcom sa diplomatickom napätí priniesla TASR na základe správ agentúry AFP a stanice al-Džazíra.
Trumpov útok: Prímerie na prístrojoch a odmietnutý návrh
Nová vlna vyhrážok nasleduje bezprostredne po pondelkových vyhláseniach šéfa Bieleho domu. Donald Trump vo svojej rétorike voči Teheránu opäť pritvrdil a zhodnotil aktuálny stav diplomatických dohôd. Svoj postoj zhrnul do niekoľkých bodov:
- prímerie medzi Washingtonom a Iránom je vo veľmi neistom stave a podľa jeho slov funguje len s „masívnou podporou životných funkcií“,
- najnovší iránsky návrh na riešenie situácie americký prezident ostro odmietol a označil ho za „kus odpadu“,
- dokument si podľa vlastných slov ani neprečítal, pretože by to považoval za zbytočnú stratu času.
Pripravení na všetky možnosti
Iránska strana nenechala tieto vyhlásenia bez odozvy. Mohammad Báker Kálíbáf, ktorý v minulosti pôsobil aj ako hlavný vyjednávač pri mierových rokovaniach so Spojenými štátmi, adresoval americkej administratíve jasné varovanie.
„Naše ozbrojené sily sú pripravené reagovať a dať lekciu každému agresorovi. Zlá stratégia a zlé rozhodnutia vedú vždy k zlým výsledkom – svet to už pochopil. Sme pripravení na všetky možnosti, budú prekvapení,“ vyhlásil predseda iránskeho parlamentu.
Slovná prestrelka medzi Kálíbáfom a Trumpom odhaľuje, že napriek existujúcim snahám o utlmenie konfliktu zostávajú vzťahy medzi oboma krajinami na bode mrazu. Eskalácia rétoriky na najvyšších politických poschodiach naznačuje, že kľúčový blízkovýchodný región môže byť od ďalšej vojenskej konfrontácie vzdialený len na jediné zlé rozhodnutie.